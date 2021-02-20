عن زواجها وأسرتها.. 14 تصريحا لسميرة سعيد في «السيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «السيرة» المذاع عبر فضائية «dmc»، استمرت الفنانة سميرة سعيد في كشف المزيد من أسرار حياتها حيث تحدثت عن إقامتها في مصر وحياتها وأسرتها في المغرب وأصدقائها وزواجها في حوار أبرز تصريحاتها فيه، نرصدها لكم كما يلي:

1-من أحلام حياتي أني أفضل شوية هنا في مصر وشوية في المغرب، ولولا كورونا بعدتني عن أهلي في المغرب وأنا كل سنة لا يمكن يكون أقل من 3 مرات في السنة إنشالله حتى أروح أقعد أسبوع أو 10 أيام.

2- أنا بيتي هنا وحياتي هنا ومن أحلام حياتي أني أفضل أغني لآخر عمري حتى لو كل سنة سنتين أعمل أغنية لمجرد أن نفسي أغني أو أحس أني موجودة.

3-عمري ما حسيت بالغربة وطول الوقت عندي تحفظ على موضوع الغربة ده وعمري ما حسيت بالغربة لأني كنت عارفة كل الناس اللي جاية عشانهم هنا حتى المكان نفسه حسيت أني عندي ألفة من الأول فمعنديش غربة لكن عندي حلم طول الوقت لغاية دلوقتي لغاية ما آخر نفس في حياتي دايما هيفضل الحلم.

4- ليا ناس بحبهم زي ما بحب أخواتي وزي ما بحب أهلي وأنا مش وحيدة بالعكس أنا محاطة بكم من الحب ومن المحبة ومن المودة من ناس أنا ساعات بحس أن ربنا مديني بزيادة يعني واهتمام وبحس أنهم فاضل يبادلوني على أولويات حياتهم وعمري ما حسيت بالوحدة.

5- ليا صديقة حبيبة وعزيزة عليا بكلمها كل لما أكون متضايقة وقبل ما أقفل التليفون أكون خلاص بضحك وبهزر اسمها مدام يسرا وهي صديقتي بقالها أكتر من 14 سنة تقريبا وقبل كده طول الوقت أنا محاطة بحب البلد دي، مصر الحقيقة فيها كم من الحب والود والعطاء للناس تديه لأي حد بيجي من برة الحقيقة مشفتوش في مكان تاني.

6- هواجسي اللي أنا عايشاها حاليا عايزة أطمن على ابني أكتر وعايزة أفضل طول الوقت قادرة أبقى بصحتي وقادرة أكمل حياتي بصحة طول الوقت ولكل حاجة ليها نهاية ويارب طول الوقت أفضل واقفة على رجلي لحد آخر لحظة في حياتي، وده هاجس عندي، والمرض أكتر حاجة ممكن تبقى هاجس لأي حد.

7-بخاف من الضلمة وعاملة لي عقدة معرفش ليه وبخاف أني مشوفش ولازم أي حاجة أبقى شايفاها قصادي ومبحبش الحاجات متكونش واضحة حتى على مستوى الأشخاص ودايمًا بحب الوضوح وأشوف الحياة واضحة قصادي.

8- أنا في تاريخي ورحلتي دي كلها في الحياة لحد دلوقتي شخص بيتكسف جدا ولغاية دلوقتي مش منفتحة وأنا مش كتاب مفتوح لأي حد ومش باخد على حد بسهولة ولازم باخد وقتي مع اللي قصادي لكن فيه ناس بتقتحمك لكن أنا مقدرش اقتحم أي شخص قدامي إلا بعد فترة ابتدي أوزن وأشوف الحكاية والرواية.

9- على كل اللي شفته في حياتي..أنا انسانة خجولة.

10-عمري ما روحت لدكتور نفساني خالص وده مش عيب على فكرة بالعكس ممكن يكون ده محرج لكن أنا لما بحس أن الضغوطات زادت عليا وحاسة أني محتاجة اتكلم بقفل عليا الأوضة واشغل مزيكا عالي وأعمل حركات وبتجنن وبرقص وبعمل أي حاجة وبطلع كل الطاقة اللي عندي وخلاص وافتح الباب وأبقى زي الفل وبكلم نفسي ساعات واسأل نفسي ليه عملت كده وبسمع كلام نفسي بطريقة غير مباشرة بنفذ اللي بقوله.

11-بحس أن الحياة عدت مني خطف ومتضايقة من الموضوع ده وفيه 60 سنة من عمري عدو بسرعة.

12- الوحدة خلت قصة واحدة تفشل ومكملتش، ومقدرش أقول إني ندمت على الوحدة بشكل كامل، ساعات لما بيبقى عندي مشكلة بحتاج حد يكون معايا دلوقتي، لكن لما بصحى الصبح بقول الحمد لله أنا كويسة إني لوحدي والموضوع بيبقى حسب حالات الشجن اللي بعدي بيها، ساعات ببقى قاعدة زهقانة ومحتاجة حد يفضفض، زي احتياجات أي ست، الفضفضة والطبطبة والحنية.

13-عمرنا ما هنستغنى عن الحب لآخر نفس في حياتنا، ولما ألاقي حد يحبني ويطبطب عمرنا ما هنقدر نبقى متبلدين ومتحجرين، أنا محتاجة ده بس بشكل مختلف، ميبقاش على طول وفي نفس الوقت ميبقاش مش مهتم ومهمل طول الوقت، ويوم ما يبقى فيه إهمال المفروض الاتنين يسيبوا بعض.

14-لو الراجل ميصرفش عليّ مفيش مشكلة طالما فيه احترام وأقدر أكون مستقلة ماديا، إنما أنا أصرف عليه؟! أنا شايفة إن ده شيء مش حلو خالص، مش ممكن أصرف على راجل.