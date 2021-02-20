ما هي الضوابط الشرعية لوضع المرأة المسلمة المكياج؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مستحضرات التجميل من الأدوات الأساسية لدى للعديد من الفتيات، وسط تساؤلات عن الحكم الشرعي لوضع المكياج خارج المنزل، والقواعد والأحكام الخاصة به، وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية.

حكم وضع المكياج

وبدوره، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ذلك الأمر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على «فيس بوك»، في الفتوى التي صدرت بعنوان «فيديو مهم لكل البنات.. اعرفي حكم وضع المكياج»، قائلا، إنه لا حرج على المرأة في وضع أدوات التجميل على وجهها خلال وجودها بالمنزل، مضيفا أنه يجوز استعمال المكياج خارج المنزل إذا كان بسيطا وهادئا وغير ملفت، "ولو فاقع بلاش منه".

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية حديثه أن بعض النساء تعتقد أن الأحكام الفقهية الخاصة بها تعنت، وكأنها كائن غريب بالمجتمع أو شخص غير موثوق فيه، إلا أن تلك القواعد جاءت لصيانتها والخوف عليها.

حكم وضع المكياج بعد الوضوء

وفي سياق متصل، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى الفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي، قالت خلاله: «إذا توضأت لصلاة الفجر، وبعدها وضعت ماكياجًا على وجهي وأردت الوضوء لصلاة الظهر، فهل يجوز أن أتوضأ وأنا أضع المكياج، أم عليَّ مسحه كاملًا ومِن ثَمَّ الوضوء؟ ونفس السؤال بالنسبة لطلاء الأظافر».

ورد دار الإفتاء في الفتوى التي حملت رقم 1916، «إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة».

وتابعت الدار: «أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».