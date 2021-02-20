6 أطعمة شهيرة قد تسبب تلف الكبد.. منها البطاطس المحمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الحفاظ على صحة جيدة ليس بالأمر الهين، إذ يعتمد على نظام غدائي صحي، وما يجب أن تأكله ولا لا يجب، والتوقيت السليم وغيرها من المعايير.

ولعل هناك بعض الأطعمة الشهير التي تسبب تلفا في الكبد يجب الحذر منها، فمثلا أورد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أن نحو 4.5 مليون أمريكي مصابون بأمراض الكبد الدهني بسبب الإفراط في تلك الأطعمة التي نوردها لكم، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- المشروبات الغازية:

تتعامل الأمعاء الدقيقة مع الجرعات المنخفضة من الفركتوز الموجود في تلك المشروبات، ولكن في الجرعات العالية من السكر حال الإكثار في تناول الصودا يمكن أن تؤدي إلى تسمم الكبد.

2- الكاتشب:

ليست فقط مصادر السكر الواضحة في نظامك الغذائي هي التي يمكن أن تسبب تلفا خطيرا للكبد، فغالبا ما تكون المصادر الأكثر خطورة للفركتوز هي التي تحتوي على سكر أقل وضوحا، مثل الكاتشب والتوابل التي تضاف إلى السلطة.

3- البطاطس المحمرة:

تسبب أضرارا كثيرة، فبجانب أنها تضيف كميات كبيرة من السعرات الحرارية، فهي أيضا تضر بالكبد بشكل كبير، لأنه غنية بالدهون المشبعة، التي تؤدي إلى زيادة دهون الكبد ومقاومة الأنسولين الذي يفرزه الجسم.

4- الزيت النباتي:

يتأكسد الزيت النباتي الذي يحتوي على أميجا 6 بسرعة أكبر مع الطهي، ما يساهم في تلف الكبد عن طريق مرض الكبد الدهني.

5- اللحوم الباردة:

اللحوم الباردة هي مصدر خفي للصوديوم في النظام الغذائي، والإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يسبب اختلالا في نسب السوائل بالجسم، ما يجعل الكبد غير قادر على القيام بوظائفه، وقد يتسبب في مشاكل كبيرة.

6- العيش:

عندما تتناول العيش تفتقر الكربوهيدرات المكررة إلى الألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ثم إفراز الأنسولين، وتليها ترسبات الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تعرض الكبد لأمراض خطيرة، لذلك يجب التخفيف من تناول العيش.