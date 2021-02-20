مخاطر الولادة المتعاقبة والمتكررة على المرأة: الست بتعجز بدري

القاهرة - سمر حسين - صحة

«أهلنا في الريف والحضر صدقوني أكثر من طفلين كبيرة جدًا» هكذا حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الإنجاب المتكرر الأمر الذي يزيد من معدل النمو السكاني ما يشير إلى وجود مشكلة كبرى.

«اتنين كفاية» هو الهدف الذي يجب أن يوضع نصب أعيننا في عدم الإنجاب المتكرر، الذي يعرض المرأة لمشاكل صحية متعددة تؤثر عليها وعلى اهتمامها بأولادها.

وفي حديثه لـ«هن»، أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد نساء وتوليد بكلية الطب قصر عيني ومقرر لجنة السكان السابق، مخاطر الولادة المتكررة والمتعاقبة، التي تؤثر على صحة المرأة.

مخاطر الولادة المتعاقبة

واستشهد «حسن» في حديثه بمثال شائع: «نضرب مثال عن أهمية المباعدة في الحمل.. الفلاح لما بيزرع أرضه بيحط زرعة ويسيب مسافة ويحط زرعة تانية لو حط الزرعتين جنب بعض ممكن يتشاركوا ويطلعوا ضعاف.. وهو دا اللي بنقوله للستات لو جبتي طفلين ورا بعض هيطلع عندهم مشاكل».

وتابع «حسن» أن الفترة المثالية في المباعدة في الحمل تكون من 3 إلى 5 أعوام، وعن المخاطر التي تهدد المرأة في عدم المباعدة:

- هتظلم 4 أشخاص (طفلها الأول اللي هيكون اتحرم من الرضاعة الطبيعية.. وجسمها عشان هيتسحب منه فيتامينات ومعادن.. الجنين لأنه ممكن يتعرض لولادة مبكرة ويكون ضعيف ووزنه قليل.. وجوزها اللي بيكون محتاج رعاية وحب).

لذلك شدد «حسن» على أهمية المباعدة في الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل والأب.

مخاطر الولادة المتكررة

أما فيما يخص مخاطر الولادة المتكررة، وهو إنجاب السيدة أكثر من مرة، وهو الأمر الذي يؤثر على شكلها وجمالها وصحتها.

ونصح «حسن» المرأة بعدم إنجاب أكثر من طفلين، للحفاظ على جمالها وصحتها، فمخاطر الولادة المتكررة تتعدد:

- تعرض المرأة لنقص الفيتامينات والمعادن في جسمها، وتصاب بالإنيميا وهشاشة العظام.

- الشعور بالعجز المبكر.

- حتى لا تؤثري على الاهتمام بمنزلك وصحة أطفالك ورعايتك للزوج: «الراجل يحب الست العافية.. وممكن يسبلها العيال ويمشي.. وهي تتدبس في العيال.. لأن الولادة الكتير بتهد الست وبتبان أكبر من سنها».