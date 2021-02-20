بعد إثارتها الجدل بأحدث فوتوسيشن لها.. 8 معلومات عن نور عمرو دياب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت حالة واسعة من الجدل عقب مشاركة نور عمرو دياب، أحدث جلسة تصوير لها بأزياء جريئة، متخلية عن إطلالات المحتشمة التي اعتادت على الظهور بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تنوعت التعليقات على جلسة التصوير الأخيرة بين المعجب والمنتقد لجرأة إطلالاتها، بسبب ارتدائها ميني جيب على توب ضيق مكشوف الصدر، مع سترة شفافة.

من هى نور عمرو دياب؟

«هُن» يرصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب.

1- الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، من النجم عمرو دياب.

2- لديها 3 أشقاء أصغر منها سنا من زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب، وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

3- درست نور عمرو دياب مجموعة مختلفة من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

4- في عام 1996، أهدى لها النجم عمرو دياب أغنية «نور العين»، متغزلا بها.

5- خلال لقاء الفنانة شيرين في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هى حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».

6- أطلقت حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها ما يزيد على 150 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- تعد دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، وتدعمها باستمرار عقب منصات التواصل الاجتماعي.

8- تعرضت لحملة واسعة من التنمر عقب نشرها صورتها بالنمش على وجهها، ليعقبه حملة إلكترونية لدعمها.