طريقة عمل سموذي البلح بالحليب خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سموذي البلح بالحليب يتميز بمذاق مميز، ويحظى بشعبية كبيرة، بسبب احتوائه على قيمتها الغذائية العالية، وسط تساؤل العديد من ربات البيوت على طريقة تحضيره في المنزل.

قدم الشيف أسامة السيد، طريقة سهلة لتحضير سموذي البلح بالحليب في المنزل، خلال برنامجه على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير سموذي البلح بالحليب

كوب تمر منزوع البذر

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة دبس البلح

كوب حليب

طريقة تحضير سموذي البلح بالحليب

- في الخطوة الأولى يتم نقع البلح في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- في الخطوة التالية يتم وضع البلح بعد نقعه في الخلاط الكهربائي مع دبس البلح والحليب.

- خفق جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب البلح.

- وضع السموذي في كأس التقديم ويُزين بقليل من قطع البلح.