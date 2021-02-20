5 فوائد صحية لـ"الكزبرة" قد لا تعرفها.. منها تنظيم ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تستخدم الكزبرة في العديد من الأطباق لما لها من طعم جيد ورائحة رائعة ونفاذة، كما أنها غنية بالألياف، والعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين وفيتامين c، فضلا عن احتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والكاروتين والفسفور والحديد.

والكزبرة لها العديد من الفوائد التي تعود على صحتك، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "pinkvilla".

1- تعالج مشاكل البشرة:

لما لها من خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، تجعلها فعالة في علاج اضطرابات الجلد، مثل الجفاف والالتهابات الفطرية التي تتعرض لها البشرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

2- تنظيم ضغط الدم:

تعمل الكزبرة على خفض ضغط الدم حيث تخفف من توتر الأوعية الدموية، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

3- تحافظ على صحة العظام:

كونها غنية بالكالسيوم والمعادن الأساسية، وبالتالي فهي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الأمراض المرتبطة بالعظام، مثل الهشاشة وإعادة نمو العظام.

4- مفيدة للعين:

الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة والمعادن، إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات التي تساعد في الوقاية من أمراض العيون المختلفة، مثل التهاب الملتحمة والمياه البيضاء على العين واضطرابات الرؤية.

5- التقليل من مخاطر مرض السكر:

تحفز الكزبرة إفراز الأنسولين وتخفض مستويات السكر في الدم، وتعمل التأثيرات المحفزة للكزبرة على زيادة مستوي الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.