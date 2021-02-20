محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

إذا كنت قد قضيت ليلة واحدة على الأقل في غرفة فندق أو في أي مكان آخر بعيدًا عن المنزل، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في الحصول على نوم هانئ أثناء عدم وجودك في غرفة نومك.

ويوضح موقع "برايت سايد"، ماذا يحدث لجسمك عندما تنام في مكان جديد

لماذا نحتاج إلى النوم؟

توصلت معظم النظريات إلى أنه من بين العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، فإن النوم أمر بالغ الأهمية لخلايا الدماغ واستعادة العضلات.

ماذا يحدث لجسمك عند النوم في مكان جديد؟

1- يتفاعل جسمك مع المكان الجديد:

تسمى ظاهرة النضال من أجل النوم أو النوم بشكل جيد عندما تكون في مكان جديد بتأثير الليلة الأولى،

تبين أنه عندما تنام في مكان جديد غير معروف، فإن عقلك يتعرف عليه كبيئة يحتمل أن تكون خطرة ولا يسمح لك بالنوم تمامًا، وبالتالي ستشعر بصعوبة في النوم.

2- عدم توازن النوم:

قام فريق من العلماء من جامعة براون بتجنيد 35 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، ودعوتهم لقضاء ليلتين في مختبر مجهز وبحثوا عن نشاط أدمغتهم.

وجدوا عدم تناسق في عمق النوم بين الجزأين الأيمن والأيسر من الدماغ، ولم يكن النصف المخي الأيسر في حالة نوم عميقة مثل النصف الأيمن.

كيفية التغلب على ذلك؟

يسبب النوم في مكان جديد الكثير من المتاعب، وذلك لأن قلة النوم قد تسبب مشاكل مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

وتوصل الباحثون في مجال النوم إلى العديد من الحيل العملية التي ستساعدك على التغلب على ذلك والنوم جيدًا بغض النظر عن المكان الذي تقضي فيه ليلتك مثل:

- أحضر شيئًا مألوفًا: وسادتك أو بيجاماك المفضلة أو مشروبًا ساخنًا تصنعه عادة قبل النوم.

- حافظ على روتين نومك المعتاد: حاول الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت الذي تفعله عادةً واتبع الطقوس الروتينية العادية التي تتبعها في المنزل.

- اجعل محيطك مألوفًا قدر الإمكان: على سبيل المثال، حاول حجز غرفة في فندق بنفس حجم السرير الموجود في المنزل.