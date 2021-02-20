كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 04:34 صباحاً - تتميز الفساتين المقلمة بأناقتها وجاذبيتها، إضافة إلى ملائمتها للفتيات اللاتي يتمتعن بجسم ممتلئ، حيث تجعلهن يظهرن بإطلالة أكثر نحافة، كما تناسب أيضاً صاحبات الجسم النحيف، إذ تجعلهن يظهرن بإطلالة مثالية.

وتختلف تصميمات الفساتين المقلمة بين التصميمات الكاجوال والسواريه، والخطوط الملونة أو اللامعة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات فساتين مقلمة لصيف 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها الفستان الأنسب لكِ:



فستان مقلم من ديور

فستان مقلم من ديور



قدمت ماركة Dior العديد من التصميمات الجذابة والأنيقة للفساتين لصيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم العملي لفستان مقلم، بتصميم ذي تنورة طويلة وتوب بأكمام طويلة وواسعة، وهو فستان ذي خطوط باللون الروز الداكن، فيما صُممت التنورة بخطوط باللونين الأزرق والأخضر، بتصميمA line .

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فستان مقلم من Silvia Tcherassi

فستان مقلم من Silvia Tcherassi



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة وجاذبية لفستان مقلم يناسب الخروجات المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة Silvia Tcherassi، لفستان مقلم باللونين الأبيض والأسود، بتصميم توب ذي فتحة صدر مربعة، وحمالات عريضة، مع حزام عريض أسود على الخصر، أما التنورة فجاءت بتصميم حورية البحر، مع الكشكش المنفوش أسفل التنورة، ذات البطانة السوداء.

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فستان مقلم من Galvan

فستان مقلم من Galvan



لتصميم أكثر فخامة وأناقة يناسب الخروجات والسهرات المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان المقلم من ماركة Galvan، وهو فستان أسود بتصميم مقلم، صُممت خطوطه من الترتر الذهبي المطرز، مع توب ذي أكمام طويلة ذي فتحة صدر على شكل حرف V، وحزام عريض على الخصر، وتنورة طويلة بتصميم A line.

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فستان مقلم من Missoni Mare

فستان مقلم من Missoni Mare



لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان مقلم One Shoulder من ماركة Missoni Mare، وهو الفستان الذي صُمم بخطوط باللون البيج والأخضر والرمادي الباستيل، مع تنورة طويلة بتصميم A line، وتوب بدون أكمام، ذي خط أسود رفيع على الصدر.

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