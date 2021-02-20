قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سلطة دجاج، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سلطة دجاج

2 كوب دجاج مسلوق مقطع

1 كوب فجل حلقات

1 كوب خيار حلقات

1 كوب طماطم شيري انصاص

1 كوب مايونيز

1 كوب كريمة حامضة

زيت

نصف كوب شبت

ملح وفلفل

قرفة

ربع كوب عصير ليمون

1 كوب خبز شامي محمص

طريقة تحضير سلطة دجاج

يشوح الدجاج المسلوق في الزيت على النار

يضاف الشبت المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة

يخلط الليمون والمايونيز والكريمة الحامضة والملح والفلفل الأسود

يضاف خليط الدجاج لخليط المايونيز

يضاف الخيار والشبت والطماطم الشيري والفجل ويقلب كل الخليط على النار

توضع في طبق التقديم مع الخبر المحمص