حملة الزيادة السكانية.. سيدات رفعن شعار «2 كفاية»: عشان نقدر نعلمهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضوء على خفض الكثافة السكانية، مؤخرا خلال كلمته اثناء افتتاحه، عدد من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

وقال «السيسي» في حديثه: «ما لم ينخفض النمو السكاني لـ400 ألف في السنة لن نشعر بتحسن أو تقدم، مش الدولة اللي بتصرف الشعب اللي بيصرف، وهو اللي هيعاني».

وتابع «السيسي» في كلمته: «أهلنا في الريف والحضر صدقوني أكثر من طفلين كبيرة جدًا، سمعت كلام إني أعمل قوانين لمواجهة ده وقلت لا ومش كل الأمور تتواجه بحدة واحنا شغالين على برنامج لده، وهنوفر الخدمات المطلوبة»

فالدولة لم تغفل إطلاقا عن الحديث عن تحديد النسل، ومخاطر الكثافة السكانية، على الأسرة والمجتمع، خاصة من خلال حملاتها.

وعلى الرغم من إهمال البعض لتلك النصائح، إلا أن هناك العديد من السيدات اللاتي استطعن تنظيم نسلهن، والاكتفاء بطفلين، لكسب حاجته الأساسية في المأكل والتعليم والعلاج.

بشجع «اسأل استشير» بقالي 30 سنة

سردت «فاطمة. أ»، 52 عامًا، تجربتها مع الإنجاب، التي حرصت ألا يزيد على طفلين، قائلة إنها تحدثت مع زوجها بأنه من الأفضل إنجاب عدد قليل من الأطفال، لكي يحظوا برعاية أكبر، قائلة: «أول ما ناقشتوا اقتنع جدا، وساعدني على القرار».

وتابعت: «اكتفينا ببنتين بس، رغم أن ظروفنا المادية وقتها كانت كويسة جدا ونقدر نخلف 10، بس كنا مقتنعين إن العزوة مش في العدد، خصوصًا إن جوزي عنده 8 أخوات وأنا كان عندي 5 وكنا بنعاني من فكرة أن الأولاد مش بياخدوا اهتمام زي بعض وأن لازم هنقصر في حق حد فيهم».

وأضافت خلال حديثها لـ «هن»: «بالفعل سألنا في حملة تنظيم الأسرة وقتها (أسأل استشير)، واستخدمت الشريط كوسيلة منع حمل».

واختتمت: «الموضوع فرق كتير جدا في إن احنا طلعنا جيل مختلف عن باقي العيلة، كانوا متميزين في الرعاية والتعليم والاهتمام، مكتفناش بتعليمهم بس لا كمان فرصة السفر والتنزهات وحاجات كتير جدا».

الطفل مش بيجي برزقه

نموذج ملهم آخر، وهي «فريدة. حافظ»، 25 عامًا، التي أكدت أنها مكتفية بطفل واحد، وفي المستقبل ربما يكون طفلين فقط، «لازم اسأل وأروح الصحة والمستشفيات اللي فيها التوعية علشان أفهم إزاي أعمل ده، وأحدد النسل».

«أنا اتربيت في ظروف كويسة علشان إحنا كنا اتنين أخوات بس، وأنا مش هقبل أولادي يتربو باهتمام أو رعاية أقل وكمان الدنيا بتتغير والحياة بتبقى أصعب لازم أما أجيب طفل، أبقى متأكدة هقدر أوفرله كل حاجة ولا لا».

وتابعت: «الطفل مش بس بيجي يرزقه زي ما أجدادنا قالوا، لكن كمان بيجي بمسؤوليته وواجبه علينا نوفر له كل حاجة كويسة».

عيلين عشان أقدر أشتغل

«هدى. جاد»، 40 عاما، نموذج آخر اختار التوازن بين العمل والمنزل، «اكتفيت بعيلين بس عندهم 21 سنة، و15 سنة، وده عشان أقدر أديهم رعاية أكتر، وكمان مهلكش صحتي».

وأضافت: «لما شدوا حيلهم نزلت اشتغلت وساعدت جوزي في المصاريف كمان، عشان نقدر نربيهم أحسن وكمان نتشارك في حاجات كتير تساعدنا في الحفاظ على قوة بيتنا».

وتابعت: «لو كنت خلفت كتير كان زماني لسة مخلصتش من الرضاعة والحضانة، والتربية، وعجزت قبل أواني».