بعد انتقادها بسبب رقصها مع قيادي إخواني.. 4 معلومات عن مريم بن مولاهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجه من الانتقادات تعرضت لها الفنانة التونسية ​مريم بن مولاهم، بعد تداول مقطع مصور من حفل خطبتها لرجل أعمال إماراتي، ترقص خلاله مع الشيخ عبدالفتاح مورو، القيادي الإخواني، ونائب رئيس حركة النهضة التونسية، الذي كان من بين المدعوين للحفل.

واعتبرت الممثلة مريم بن مولاهم، في منشور لها في حسابها على «فيسبوك»، أن حضور عبدالفتاح مورو حفل خطوبتها، وقراءة الفاتحة والرقص معها شرف لها.

ويستعرض «هُن»، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية مريم بن مولاهم

معلومات عن الفنانة التونسية مريم بن مولاهم

- تحمل الجنسية التونسية.

- ظهرت في بعض الأعمال الدرامية آخرها عام 2017 مسلسل حكايات تونسية.

- ذكرت سابقًا أنها ارتبطت برجل أعمال عربي الجنسية، كما نشرت عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورها من حفل خطوبتها، ولم يتلق أي معلومات عن هوية خطيبها سوى أنه شاب خارج الوسط الفني.

- يحمل خطيبها الحالي الجنسية الإماراتية، ومن المنتظر أن تحتفل بزفافها الشهر القادم في دبي كما ستقيم زفاف في تونس لعائلتها وأصدقائها المقربين.

وكانت الفنانة التونسية عرفت للجمهور المصري، من خلال ظهورها في فيديوهات وصور مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.