كعب الغزال عبارة عن معجنات محشوة بالعجوة، أو بالعجمية، تباع غالبا في المخابز، ولكن يمكن طهيها في البيت بشطريقة سهلة، يقدم موقع «هُن»، طريقة عمل كعب الغزال في البيت.

المقادير

3 أكواب دقيق.

3/4 كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

رشة ملح خشن.

مقادير حشوة كعب الغزال

عجوة.

زيت.

سمسم.

ملبن.

طريقة عمل كعب الغزال

يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر ورشة الملح

يضاف الزيت ثم يضاف الماء، وتخلط المكونات حتى الحصول على عجينة.

تسيح العجوة مع الزيت والسمسم والقليل من الماء على النار.

يفرد العجين ويحشى بخليط العجوة أو الملبن.

يُلف العجين ثم يقطع.

يدخل كعب الغزال الفرن حتى ينضج، ويُقدّم.