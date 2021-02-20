8 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.. تناولها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

ولقد ثبت أن تطور السرطان، على وجه الخصوص، يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، ولكن تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان وانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض.

وفيما يلي 8 أنواع من الأطعمة التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حسب ما جاء في موقع "healthline".

1- البروكلي:

يحتوي على سلفورافان، وهو مركب ثبت أنه يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم، وقد يرتبط تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

2- الجزر:

وجدت العديد من الدراسات أن تناول المزيد من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث إنه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 26٪، وسرطان البروستاتا بنسبة 18٪ .

3- التوت:

يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وفي إحدى الدراسات تم علاج 25 شخصًا مصابًا بسرطان القولون والمستقيم بمستخلص التوت لمدة سبعة أيام، والذي وجد أنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 7 ٪.

4- القرفة:

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية، بما في ذلك قدرتها على خفض نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الدراسات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية والحث على موتها، كما يقلل أيضًا من نمو الأورام وانتشارها.

5- الجوز:

وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول المكسرات قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتظهر الأبحاث أن بعض الأنواع المحددة مثل الجوز قد تكون مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

6- زيت الزيتون:

لقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يساعد في الحماية من السرطان، حيث أظهرت مراجعة شاملة مكونة من 19 دراسة، أن الأشخاص الذين استهلكوا أكبر كمية من زيت الزيتون، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي من أولئك الذين تناولوا أقل كمية.

7- الكركم:

الكركم من التوابل المعروفة بخصائصها المعززة للصحة، وذلك بفضل الكركمين الموجود به، وهو مادة كيميائية لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وحتى مضادة للسرطان.

في دراسة، وجد أن الكركمين يقلل أيضًا من انتشار خلايا سرطان القولون من خلال استهداف إنزيم معين مرتبط بنمو السرطان، بالإضافة إلى إنه ساعد في قتل خلايا سرطان الرأس والعنق، وقد ثبت أيضًا أن الكركمين فعال في إبطاء نمو خلايا سرطان الرئة والثدي والبروستاتا.

8- فواكه حمضيات:

وجدت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الحمضيات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، بما في ذلك سرطان البنكرياس والمعدة، إلى جانب سرطانات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي العلوي.