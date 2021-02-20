توقعات الأبراج اليوم 20-2-2021: يوم رائع لـ الأسد.. ونصيحة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

اليوم هو يوم عظيم بالنسبة لك عواطفك المتقلبة متأصلة وهادئة، مما يتيح لك الوقوف لتقييم حالتك الداخلية الحقيقية.

برج الثور

حقق التوازن من خلال إلقاء نظرة جيدة وصادقة على حالتك العاطفية، وأدرك ما عليك القيام به للحفاظ على سير العمل بسلاسة.

برج الجوزاء

اعرف كيف تؤثر أفعالك وعواطفك على الآخرين وفكر في تعديل عاداتك وفقًا لذلك.

برج السرطان

قد لا يكون اليوم خفيفًا وحيويًا كما تريد، لكن اعمل بطاقة لإكمال المهام التي كنت تؤجلها لفترة من الوقت.

برج الأسد

اليوم هو يوم رائع بالنسبة لك حيث تسير الأمور بشكل طبيعي في طريقك، عواطفك هادئة ومستقرة، مما يتيح لك الفرصة لمراقبتها وتقييمها من وجهة نظر محايدة.

برج العذراء

قد تظهر أشياء لتذكيرك بضرورة أن تكون أكثر انضباطًا في أسلوبك. ربما تكون أفكارك وعواطفك أقل تحكمًا من المعتاد، لذا خذ هذا الوقت لتركز على الحقيقة وتقيم الحقيقة.

برج الميزان

أنت بحاجة إلى تثبيت مشاعرك وإدراك أنك تعمل على مستوى جسدي أيضًا، مشاعرك مستقرة في الوقت الحالي، مما يمنحك فرصة للتراجع وتقييم الطريقة التي تعامل بها نفسك، وتأكد من منح نفسك الاهتمام الذي تستحقه.

برج العقرب

أنت تمضي قدمًا دون التفكير في العواقب، انظر إلى ما نجح في الماضي من حيث الحفاظ على مشاعرك كما هي، وحاول ألا تستاء من الماضي ولكن تعلم منه.

برج القوس

اليوم سيكون لديك مستوى عقل راسخ يمكنك من خلاله إجراء تقييمات واعية لحالتك العاطفية، ثق في غرائزك وضع خطط واقعية للمستقبل.

برج الجدي

لديك العديد من المهام، لذا اجلس وأكملها، وعليك تهدئة جهازك العصبي والتوازن بين مشاعرك المحمومة، وعليك أيضًا بالتخفيف من الكافيين.

برج الدلو

تراجع عن الدراما التي تنشئها وقيّم حالتك الداخلية، هل تخدع نفسك بالتفكير في أن كل شيء على ما يرام بينما لا يكون كذلك حقًا؟ كن صريحًا مع الحقائق الأسمى وأعد نفسك إلى الواقع.

برج الحوت

استخدم الطاقة الواقعية لتقييم مشاعرك والنظر بصدق إلى علاقاتك، هل تحصل على الاحترام الذي تستحقه؟ ربما تحتاج إلى إخبار بعض الأشخاص أن أقوالهم أو أفعالهم ليست جيدة.