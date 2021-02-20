"هل تنسى كثيرا؟".. إليك أبرز 9 أسباب وراء النسيان المتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

دائما ما يعاني بعض الأشخاص من مشكلة النسيان المتكرر، وهناك العديد من الأسباب المتعددة للنسيان، من بينها قلة النوم، والإفراط في تناول الكحول، والقلق والتوتر وغيرها من الأسباب.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أبرز الأسباب التي تجعلك تنسى كثيرا، وفق ما أورد موقعا "harvard"، و"bustle".

- قلة النوم:

ربما عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يعد من أكثر الأسباب للنسيان المتكرر، حيث قد يؤدي قلة النوم أيضًا إلى تغيرات المزاج والشعور بالقلق المستمر، وبالتالي حدوث مشاكل في الذاكرة.

- الأدوية:

تؤثر المهدئات ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم على الذاكرة، لذا يصبح من الصعب الانتباه وتذكر الأشياء، لذا عليك التحدث إلى الطبيب المختص في حالة الشك في أن الدواء يؤثر على ذاكرتك.

- الغدة الدرقية:

يمكن أن تؤثر الغدة الدرقية على الذاكرة ما يجعلك تنسي سريعا، لذا يجب عليك اجراء فحص دم بسيط لمعرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تؤدي وظيفتها بشكل صحيح أم لأ.

- الكحول:

قد يتسبب الإفراط في تناول الكحول إلى النسيان المتكرر، حيث يمكن أن يتداخل مع الذاكرة حتى بعد إزالة آثار الكحول، لذا عليك التوقف عن تناوله.

- القلق والتوتر:

يساهم الشعور بالتوتر والقلق المستمر بعدم القدرة على تذكر الأشياء، لأن كلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه، مايمنع الدماغ من تكوين ذكريات جديدة أو استعادة الذكريات القديمة.

- تعدد المهام:

يمكن للقيام بالعديد من المهام في آن واحد أن يعبث بتركيزك، مايساهم في إكمال المهام بشكل سيئ أو عدم تذكرها، وفقًا لمقال نشر عام 2017.

- الاكتئاب:

يعد الاكتئاب واحد من العديد من المشاكل الطبية التي يمكن أن تسبب النسيان، لذا يوضح شار: "أي شيء يمكن أن يؤثر على الدماغ قد يكون سببًا لمشكلات في الذاكرة".

- الوجبات السريعة:

تناول الوجبات السريعة التي تكون خالية من أهم الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، مايساهم على النسيان المتكرر، ما يؤثر على الدماغ وقدرتها في حفظ المعلومات.