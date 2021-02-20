"التقنيع" المزدوج يزيد من الحماية ضد كورونا.. فما هو النوع المناسب من الكمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

جعلت المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا الفيروس أسرع انتشارا، ما أثار تساؤلات حول سبل الحماية وطريقة مضاعفتها، وبخاصة ارتداء الكمامات وما إذا كان يمكن ترقيتها عن طريق استخدام أكثر من واحدة لضمان حماية أكبر.

وفي هذا الإطار استعرض موقع medicalxpress آراء بعض خبراء الصحة، حول أحدث إرشادات الحماية واستراتيجيات التقنيع الأكثر فعالية.

أيهما أفضل.. قناع N95 أم قناعان جراحيان أزرقان؟

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن N95 يجب أن تكون مخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وما لم تكن عاملاً أساسيًا، يُنصح بالبحث عن أقنعة من طبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل والتنفس والمنسوج بإحكام، مثل القطن أو الأقنعة الجراحية ثلاثية الطبقات، فعند ارتدائها بشكل صحيح، ستساعد في منعك من الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره.

يقول نيل غولدشتاين- أستاذ باحث مساعد في علم الأوبئة: "ربما لا تحتاج إلى تحقيق 95٪ لأن تعرضك للفيروس ليس من المرجح أن يكون بالقدر المستدام الذي قد يواجهه، على سبيل المثال، عامل الأسنان، ولكن بغض النظر عن نوع القناع الذي ترتديه، لا يزال عليك اتباع الإرشادات الصحية الأساسية بالتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين المناسبة، وتجنب الازدحام."

بدائل متاحة لـ N95

ويوضح كريج شابيرو- أخصائي الأمراض المعدية للأطفال، أنه إذا كنت مهتمًا بترقية قناعك، فهناك بدائل متاحة بسهولة أكبر لأقنعة N95، مثل قناع KN95. مشيرًا إلى أنه المعيار في الصين، وبينما لم يتم اختبار أقنعة KN95 بواسطة NIOSH ، فقد تم تصنيفها لتصفية 95 بالمائة من الجسيمات المحمولة جواً.

وأضاف أنه لطالما يمكنك التحقق من أن القناع الخاص بك هو KN95 فعليًا ، وأنه مناسب بشكل صحيح، فإنه سيحميك بشكل أفضل من قناع القماش القياسي أو القناع الجراحي الطبي.

وأشار شابيرو، إلى أنه من المهم التحقق من أن قناعك هو في الواقع KN95، منوهًا إلى أنه في الولايات المتحدة ، 60 في المائة من أقنعة KN95 مزيفة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فقبل إجراء عملية شراء ، يجب مراجعة قائمة FDA للأقنعة المعتمدة وإرشادات CDC بشأن KN95s.

القناع الطبي أم القماشي؟

وذكر شابيرو: "لا يهم إذا كنت ترتدي قناعًا واحدًا أو اثنين أو ستة أقنعة - إذا لم يكن القناع مناسبًا بشكل صحيح، فستفقد الفائدة، مؤكدًا أن الأفضل ارتداء قناع قماشي ملائم على ارتداء قناع جراحي غير ملائم.

وأوضح أن قناعًا جراحيًا تم التحقق منه KN95 أو ثلاث طبقات يلائم الوجه سيكون خطوة آمنة من معظم أقنعة القماش، مستطردًا: "حتى أفضل أقنعة القماش الخاصة بك ربما لن توفر نفس الحماية التي يوفرها قناع الدرجة الطبية".

كيف تعرف أنك تستخدم القناع الملائم؟

كما يقول مركز السيطرة على الأمراض يجب أن تشعر بأن الهواء الدافئ يأتي من مقدمة القناع وقد تكون قادرًا على رؤية مادة القناع تتحرك وتخرج مع كل نفس، ولا ينبغي أن يكون هناك أي ثغرات، حتى أصغر الفجوات يمكن أن تتسرب قطرات تنفسية في الهواء إلى أنفك وفمك.

يمكنك أيضًا محاولة تثبيت قناع جراحي فضفاض باستخدام طريقة "العقدة والثنية" الموصى بها من قبل CDC. يستلزم ربط عقدة على حلقات الأذن حيث تنضم إلى حافة القناع، وطي أي مادة زائدة ووضعها تحت حواف القناع.

كما يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبحث عن قناع يحتوي على طبقات متعددة من القماش وسلك أنف، وشريط معدني على طول الجزء العلوي من القناع، يمكن ثني سلك الأنف حول أنفك لخلق ملاءمة أفضل ومنع تسرب الهواء.

القناع المزدوج يحسن من الحماية

قام مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا بتحديث إرشادات القناع الخاصة به ليشمل نصائح حول الإخفاء المزدوج، ففي الاختبارات المعملية، تبين أن ارتداء قناع يمكن التخلص منه تحت قناع من القماش يحسن بشكل كبير الحماية من التعرض للفيروس وانتقاله، فيمكن أن تكون هذه طريقة فعالة لإغلاق قناع جراحي أكثر مرونة على وجهك.

وتعد الملاءمة أمر بالغ الأهمية، فإذا كانت إضافة قناع جراحي أسفل قناع القماش الخاص بك يخلق فجوات، فإن هذا يبطل الغرض، وبالمثل، إذا كان التقنيع المزدوج غير مريح ويتسبب في إعادة ضبط وجهك أو لمسه باستمرار، فمن الأفضل لك ارتداء قناع واحد فقط.

بحث مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا عن القناع المزدوج في نوع واحد من الأقنعة الجراحية ونوع واحد من أقنعة القماش، من بين العديد من العلامات التجارية في السوق، ولم تتضمن التجارب أي مجموعات أخرى من الأقنعة، مثل قطعة قماش فوق قطعة قماش أو قناع جراحي فوق قناع جراحي أو قناع إجراء جراحي فوق قطعة قماش.

أظهرت النتائج أن ارتداء قناع من القماش فوق القناع الجراحي يوفر مزيدًا من الحماية ضد فيروس كورونا.

هل يمكن استخدام قناع مزدوج من الأقنعة الطبية؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض، إنه بسبب طبيعتها الفضفاضة لا يفضل وضع الأقنعة الجراحية على شكل طبقاتK قد تؤدي إضافة واحدة أخرى إلى جعل الملاءمة أسوأ.

وأضاف المركز أنه لا يجب وضع قناع KN95 مع أي قناع آخر، وهذا ينطبق على الأرجح على أقنعة N95 أيضًا.