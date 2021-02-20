سميرة سعيد: متجوزتش في السر.. ومش ممكن أصرف على راجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها لم تتزوج سرًا، وانفصلت عن زوجها الثاني منذ 23 عاما، موضحةً: «من ساعة ما بقيت لوحدي بقى عندي مشكلة، دي عقدة بدأت تتكون على كبر، إني بدأت اتعود على وحدتي وأشيائي زي السرير والغرفة، أدير أموري لوحدي».

وأضافت «سعيد»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»: «الوحدة خلت قصة واحدة تفشل ومكملتش، ومقدرش أقول إني ندمت على الوحدة بشكل كامل، ساعات لما بيبقى عندي مشكلة ما بحتاج حد يكون معايا دلوقتي، لكن لما بصحى الصبح بقول الحمد لله أنا كويسة إني لوحدي.. الموضوع بيبقى حسب حالات الشجن اللي بعدي بيها، ساعات ببقى قاعدة زهقانة ومحتاجة حد يفضفض، زي احتياجات أي ست، الفضفضة والطبطبة والحنية».

وحول ما إذا كانت قررت عدم الزواج مرة أخرى، قالت: «عمرنا ما هنستغنى عن الحب لآخر نفس في حياتنا، ولما ألاقي حد يحبني ويطبطب عمرنا ما هنقدر نبقى متبلدين ومتحجرين، أنا محتاجة ده بس بشكل مختلف، ميبقاش على طول وفي نفس الوقت ميبقاش مش مهتم ومهمل طول الوقت، ويوم ما يبقى في إهمال المفروض الاتنين يسيبوا بعض».

وأكدت، أنها لن تقبل أن تنفق على رجل: «لو الراجل ميصرفش عليّ مفيش مشكلة طالما فيه احترام وأقدر أكون مستقلة ماديا، إنما أنا أصرف عليه؟! أنا شايفة إن ده شيء مش حلو خالص، مش ممكن أصرف على راجل».