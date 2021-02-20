الامارات | 3 ملهمات يناقشن منظور المرأة للفن

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملهمات يناقشن منظور المرأة للفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدارت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، منال عطايا، جلسة حوارية بعنوان «منظور المرأة عبر الثقافات»، عقدت افتراضياً بتنظيم من منصة «إنترسكت آرت أند ديزاين»، على هامش المعرض الفني «إنترسيكت 21».

سلّطت الجلسة الضوء على منظور المرأة للفن، من خلال استعراض تجارب حية لثلاث فنانات عالميات، هن: ليتا ألبوكيرك، وعلياء علي، والمصورة رانيا مطر، اللواتي استعرضن كيفية اختيارهن للموضوعات التي تهمهن، والآليات التي يتّبعنها في التعبير عن أنفسهن.

وقالت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، منال عطايا، التي أدارت الجلسة: «سعيدة بمحاورة ثلاث نساء ملهمات، يعملن في مجال إبداع الأعمال الفنية التي يقدمن من خلالها نظرة أعمق وأكثر شمولية لمنظور المرأة، ما يمهد الطريق لتحقيق الاتزان والمساواة بين الجنسين في عالم الفن».

ولدت ليتا ألبوكيرك في الولايات المتحدة عام 1946، وسعت خلال مسيرتها للبحث في الكون من خلال التركيبات والأعمال البيئية واللوحات والمنحوتات. أما علياء علي، فتركز في عملها على الوسائط المتعددة، والسرد القصصي بالصور. وأما الفنانة رانيا مطر، وهي من أصول لبنانية وأميركية، فكرست حياتها للتصوير، إذ تسلط عدستها الضوء على القضايا الفردية وتلك المتعلقة بالهوية، لتوثقها من خلال صور لنساء وفتيات في فئات عمرية مختلفة.

منال عطايا:

«يجب علينا دعم

وتسليط الضوء على الفنانات اللاتي يتركن بصمة

في مجتمعاتهن».

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