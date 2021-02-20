الامارات | القضاء الإيطالي يسمح لزعيم مافيا بشراء جهاز لسماع الموسيقى في السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإيطالي يسمح لزعيم مافيا بشراء جهاز لسماع الموسيقى في السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل زعيم في المافيا، يقبع في سجن إيطالي منذ أكثر من عقدين، على إذن شراء جهاز قارئ للأسطوانات المدمجة للاستماع إلى الموسيقى، كما ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا». ودومينيكو ستريشيوليو، البالغ 48 عاماً، مسجون منذ 1999، لارتكابه جرائم قتل وعمليات مافيا أخرى، بموجب تدبير قانوني متشدد يحمل رقم «41 مكرر» مخصص للمدانين بالانتماء إلى منظمة إجرامية أو في قضايا إرهاب.

وبعد التماس تقدم به محاموه، سمحت محكمة بشراء جهاز قارئ للأسطوانات المدمجة، خلافاً لرأي إدارة السجون. وقال قضاة إن «الحق في ممارسة نشاط ثقافي يرتدي أهمية أكبر من نظام (41 مكرر) الذي يمنع أو يقيّد بصورة كبيرة الأنشطة المشتركة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news