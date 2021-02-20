الامارات | إنفيكتوس فيكتوري.. عطر شرقي لا يقاوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيكتوس فيكتوري.. عطر شرقي لا يقاوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 فبراير 2021

يجسّد عطر إنفيكتوس فيكتوري الأحدث من باكو رابان توليفةً شرقية أخاذة تحتفي بنجاح الرجل، حيث يستوحي اسمه من كلمة invincible التي تعني «لا يُقاوم» باللغة اللاتينية، ليعكس القوة والحيوية والطاقة بأبهى صورها. ويفوح العطر بنفحات عليا من فاكهة الجريب فروت المنعشة بلمسات بحرية تتناغم مع النفحات الوسطى من أوراق الغار العطرية وياسمين هيديون، بالإضافة إلى نفحات أساسية من خشب الجاياك والباتشولي وطحلب السنديان والعنبر.

ويزهو العطر بروائح الانتصار التي تجمع تناقضات من الانتعاش والقوة، حيث تبرز اللمسات المنعشة مع أريج الليمون الجذاب الذي يثريه شذى البخور القوي؛ بينما تتجسّد النفحات القوية مع لمسات الفانيليا الناعمة وحبوب التونكا الحلوة، ما يضفي تأثيراً أخاذاً من الغموض والسحر.

ويعتبر إنفيكتوس عطراً شرقياً منعشاً بنفحات قوية وأخاذة لا يمكن مقاومتها، ويرمز للقوة والتصميم في مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات في الحياة. يحتفي العطر بالفوز والنجاح، ويحمل توقيع فيرونيك نيبيرج وآن فليبو وأوليفييه بولج ودومينيك روبيون.

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