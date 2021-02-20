الامارات | #النصف_الحلو.. مبهجة وصديقة للبيئة وصارخة بألوان فاقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مبهجة وصديقة للبيئة وصارخة بألوان فاقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 فبراير 2021

تمّ استلهام أفكار موسم خريف 2021 من مانيفيستو McCartney A to Z، حيث يرمز حرف J هنا إلى الفرح Joy- فهي عبارة عن رؤية متفائلة، مفعمة بالحيوية والألوان تمضي قدماً فترفع من سوية تصاميم ملابس الأداء وتعيد توجيهها بنعومة ورقّة وانسيابية. وتتميز هذه التشكيلة المصممّة بشكل خاص لامرأة Stella ذات الروح الرياضية، بديناميكيتها المواكبة للموضة من خلال سمتها العملية التي تميز ملابس التزلج، والنتيجة هي مجموعة مبهجة مصنوعة بنسبة 80% من مواد صديقة للبيئة، وهي أكثر مجموعات العلامة استدامة حتى اللحظة.

وتمّ بث الحيوية في تشكيلة هذا الموسم باستخدام ألوان صارخة بدرجات متنوعة وفاقعة من الوردي، الأخضر، الأزرق، الأحمر، البرتقالي والأصفر. في حين تمّ خلق توازن مقابل تلك الحيوية باستخدام نسق لوني محايد من اللون البيج (الجملي)، الخاكي، الرمادي، الكريم الزبدي، الكريم، الكحلي، الحبري والأسود والأبيض. أمّا الملمس فقد كان عنصراً جوهرياً في المجموعة، حيث تم استخدام Teddy Mat البوليستر الناعم المعاد تدويره و Alter Mat الجلد الناعم الأملس والمات المصنوع من مصدر نباتي vegan.

وكانت ملابس السكي الرياضية والشاعرية مصدر إلهام أساسياً في فساتين مصنوعة من الفيسكوز الصديق للبيئة بألوان ملتيكولور، وكذلك سترات من النايلون المعاد تدويره وقطع محاكة ذات أكتاف مكشوفة وخصر مزموم، تمّ تزيينها بطريقة شبابية باستخدام حقائب الخصر. في حين تستمر المسحة الحيوية وتمتد لتشمل فساتين تحاكي الجسد بطبعات الأزهار وجرسي ستريتش من القطن العضوي، تشبه طبعات ملابس السباحة في فترة التسعينات. بينما يتخلّل المجموعة مسحة رياضية في سراويل leggings مع غرافيك STELLA الذي يزين معاطف ضخمة Teddy Mat وsets مطابقة من قماش فليس الجاكار.

وتضم المجموعة التي استلهمت الوحي في تصميمها من الملابس العسكرية وملابس العمل وملابس الرياضات الشتوية، بناطيل مرقّعة مع كنزات مطابقة. فنجد بنطال جينز باللون الرمادي «الجلاكسي» مع لمسات لونية ودرزات بيضاء تضفي طاقة عملية في هيئة جاكيت وبناطيل بقصة مدورة، وكذلك قطعة متكاملة «جامبسوت». أمّا التصاميم الأيقونية للعلامة فقد تمّ زمّها، بما في ذلك جامبسوت Stella الأيقونية ذات القصة المبالغ بها والمستوحاة من الأوفرول العملي، وكذلك المعاطف الضخمة المصنوعة من فراء Koba Fur Free Fur الخالي من المنتجات الحيوانية والفساتين القصيرة والفضفاضة.

لخلق توازن ضمن التشكيلة، نجد قطعاً متجانسة اللون وغير متكلفة، مثل معطف ترانشكوت ذي ياقة بارزة وبلوز صغير الحجم بتصميم مستوحى من موضة الأربعينات، سراويل تحاكي الجسد وسراويل عريضة، بالإضافة إلى فساتين قصيرة تمّ إضفاء لمسة من الشياكة عليها من خلال درزات بلون معاكس. سلسلة من الفساتين باللونين الأسود والأصفر الليموني مزينة بالدانتيل الذي يخفف من حدة الخطوط ويضفي لمسة من المرح والتميز على تلك القطع المزينة بتوقيع Stella.

لبث الشعور بالطاقة والحركة، النشاط والراحة، تضم قطع التريكو بدلات tracksuit محاكة بخطوط نظيفة ومرصوصة، تقابلها بهدف خلق التوازن كنزات من صوف Aran البريطانية التقليدية وكنزات Stella الكلاسيكية المحاكة وفق أسلوب intarsia. تظهر العلاقة المرحة مع الملمس في قطع من الفراء الصناعي Fur Free Fur والتركون المصنوع من الفرد.

أمّا الحقائب المصنوعة من جلود Vegan الخالية من القسوة فتشمل حقيبة Falabella الأيقونية، والتي تمّ تصميمها من خلال المبالغة بحجمها لهذا الموسم بطريقة مرحة في نسخة Maxi لخريف 2021. أمّا موديل Frayme فهو طراز جديد وجريء يعيد مزج الخطوط الكلاسيكية للعلامة مع سلسلة ضخمة تلفّ الحقيبة بالكامل، إضافة إلى ميدالية بارزة مستوحاة من الفنان Carl Auböck.

أمّا حقيبة Logo فقد تمّ إضفاء روح جديدة عليها من خلال الألوان الجديدة، بما في ذلك نسخ مصنوعة من مواد مختلفة، مثل canella Alter و فراء Teddy Mat بلون البسكويت مزينة بمسامير ذهبية. أمّا حقائب Zipit فتساعد على توحيد مظهر حقائب الخصر الرياضية المصنوعة من Alter Mat مع وجود جيوب وسحّابات عملية مكشوفة، بينما تمّت إعادة تصميم حقيبة Hobo في نسخة دائرية الشكل أصغر حجماً متوافرة بنسختين باللون الأزرق camo ولون بيج Mackintosh.

أحذية مستدامة

حذاء Loop المستدام متناسب تماماً مع ستايل BMX، وهو متوافر بنسخة تصل الكاحل وأخرى فوق الركبة. أمّا حذاء Elyse الأيقوني ذو كعب platform فقد تمّت إعادة تصميمه بطراز مفتوح من الخلف، وسابو مغلق عند المقدمة، في حين يتميز كل من حذاء Trace Clog وAir Slide بمظهر عفوي غير متكلّف، وهما مزودان ببطانة من الفراء الصناعي. وبالنسبة لبوت Emilie Chelsea فقد تمّت إعادة تخيلها بستايل cowboy إلى جانب حذاء Emilie Teddy ذي النعل الدقيق والخفيف والبطانة الدافئة.

ويتماشى المظهر الشاعري وغير المتكلّف لجزمة Ivy ما فوق الركبة وذات المقدمة وكعب stiletto الضخم، مع المقدمة المدببة والسحاب المعدني المبالغ به لحذاء Zipit، وكلاهما مصنوعان من Alter Mat النباتي المصدر. كما تمّ استخدام سلسلة Falabella الأيقونية ضمن تشكيلة من الستايلات الجديدة، بما فيها أحذية ذات كعب عالٍ مصنوعة من مواد خالية من القسوة.

- تشكيلة لامرأة Stella ذات الروح الرياضية، بديناميكيتها المواكبة للموضة.

- الحقائب المصنوعة من جلود Vegan الخالية من القسوة صمّمت بطريقة مرحة.

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