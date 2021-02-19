أطباء يوضحون أطعمة تساعد على تقوية المناعة والتركيز للطلاب.. أهمها البليلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستعد الطلاب لأداء الامتحانات في المراحل الدراسية المختلفة خلال الفترة المقبلة، ويحتاج الطالب إلى أنواع مختلفة من الأغذية التي تساعد على زيادة التركيز، بالإضافة إلى تلك التي تساعد على تقوية المناعة لمقاومة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك العديد من العناصر التي تساعد على تقوية المناعة، منها الزنك والعناصر المعدنية، مثل الحديد والفوسفات تعمل على تشيط الذاكرة وخلايا المخ.

وتابع أثناء حديثه لـ «هُن»، من العناصر الأخرى البقوليات والأوميجا 3 تعمل على تنشيط المناعة والذاكرة، موضحًا أن للبليلة العديد من الفوائد منها المساعدة على الهضم، وعلاج الإمساك، وتحتوي على العناصر المعدنية بشكل كبير وتعمل على تنشيط خلايا المخ، وتساعد على فقدان الوزن وتقاوم أمراض الزهايمر وتنشط خلايا المخ.

أطعمة تساعد على التركيز فترة الامتحانات

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة والنحافة، لـ«هُن»، الأطعمة التي تساعد على التركيز في فترة الامتحانات، والتي جاءت كالتالي:

التمر باللبن

يساعد على التركيز أثناء المذاكرة ويمنح الطاقة والحيوية للجسم.

التركيز على البروتينات الخفيفة

مثل الأرانب، حيث تحتوي على دهون قليلة لا تسبب الشعور بالكسل والخمول.

الحبوب الكاملة

مثل العيش والأرز، لأنها تساعد على التركيز.

اللبن والزبادي

يعمل اللبن والزبادي على التخلص من مشكلات اضطراب الأمعاء.

الفواكه

تناول الفاكهة بين الوجبات مهم، مثل البطيخ، لزيادة التركيز والقدرة على استيعاب المعلومة.

المكسرات

تساعد الأطعمة التي تحتوي على المكسرات، مثل الكنافة والبسبوسة، على زيادة التركيز، لاحتوائها على أوميجا 3.

محاذير تجنبها في فترة الامتحانات

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة لأنها تجلب إحساسًا بالرغبة في النوم.

الابتعاد عن زيادة السكريات في المشروبات.

العرقسوس

يعتبر العرقسوس سلاحا ذو حدين، فإذا كانت المناعة مرتفعة، فإن العرقسوس يزيد من ارتفاعها، فيشعر الشخص بالدوار الشديد أثناء المذاكرة، أما إذا كانت المناعة منخفضة فيكون مفيدًا.

الابتعاد عن الوجبات السريعة، حيث تؤثر على مستوى ذكاء الطالب، وتشعره بالخمول والإرهاق.

تجنب تناول الفول ليلاً، لأنه يحفز نسبة الإنسولين في الدم، ما يسهم في شعور الطالب بالميل للنعاس.