تفاصيل مرض شقيقة سعاد حسني: «خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آلام شديدة نحرت في جسد جيهان حافظ، شقيقة سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، تسبب في إجرائها عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى، عقب أسبوع من حضور الاحتفال بعيد ميلاد النجمة الراحلة الـ84 بجزيرة الشاي في حديقة الحيوان.

تفاصيل العملية الجراحية لشقيقة سعاد حسني

«حالتها بتتحسن دعواتكم، هى لسه محجوزة في المستشفى».. بتلك الكلمات بدأت نبيل رزق صاحب مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل»، وصديق مقرب من أسرة شقيقة سعاد حسني، حديثه لـ«هن»، قائلا إنها أصيبت بـ «حصوة المرارة»: «كانت هتتشال بالليزر بس للاسف حجمها كبير، فكان لازم عملية».

استغرقت العملية الجراحية 6 ساعات كاملة، لإزالة المرارة بالكامل: «اتخيطتلها غزرة 15 سم علشان العملية»، متمنيًا لها الشفاء العاجل، ومطالبًا بالدعاء لها.

إحياء ذكرى ميلاد سعاد حسني الـ84 في حديقة الحيوان

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، عُقد حفل إحياء ذكرى ميلاد كل من سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني الـ84 والراحلة شادية، بجزيرة الشاي في حديقة الحيوان، عقب تأجيلها لعدة أيام من بينها تعرض جيهان حسني شقيقة سندريلا الشاشة العربية لوعكة صحية، إلا أنها تعافت وحضرت الحفل وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار الموجة الثانية.

وعن أسباب اختيار جزيرة الشاي لتلك الاحتفالية، أوضح «رزق»: «علشان هو أوبن إير ومناسب وسط انتشار كورونا، وهنجيب توروتة ونحتفل كلنا».

وشهد الحفل حضور أسرة سعاد حسني، وليلى ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية، فضلًا عن النجم هاني شنودة، ومحبي الراحلتين من الجمهور والفنانين، وعلى رأسهم دينا عبدالله وحنان شوقي، وحفيدة زكي رستم، وجينا ابنة نجيب الريحاني.