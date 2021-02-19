سميرة سعيد: مش بحب السيطرة.. ولو العلاقة مش متكافئة بلاها أحسن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنه لا يوجد شخص يستطيع استغلالها ماديًا، موضحةً: «العينين الطماعة دايمًا بتبقى باينة أوي، ومش بحب الاستبداد والسيطرة ومبدأ أنا الراجل وإنتي الست، إحنا الاتنين شركاء، ومتوفقتش في البني آدم اللي يكون توأم روحي».

أما بالنسبة إلى الأغنية التي تعبر عن شعورها تجاه الرجال، غنت «سعيد»، أغنية أوقات كتير خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC».

وتابعت: «من تجاربي مع الرجل مفيش حاجة طلعت بيها غير إن لو مفيش احترام ومودة والمشاعر المتبادلة بين الاتنين ولو العلاقة مش متكافئة بلاها أحسن، لازم يبقى في توأمة الروح، لأن الموضوع شراكة، ولو مفيش كدة تبقى شراكة مفلسة».

وأردفت: «ممكن أكون سبب في فشل علاقاتي لأني بطلب في الرجل حاجات كتيرة، ممكن أكون مقدرتش أوصلها له أو قدرت أوفي طلباته»، لترد عليها مقدمة البرنامج: "أي علاقة تفشل لا يمكن أن نحمل طرف واحد مسؤولية حدوث ذلك".

وحول نجلها شادي، قالت: «طلعته بني آدم محترم جدًا، ويحترم نفسه والآخرين وزرعت فيه بعض القيم، يجب أن يحترم السيدة ويستطيع أن يواجه المجتمع، وأن يحترم جميع المحيطين به.. أكتر حاجة نجحت فيها إني خليته بني آدم محترم جدا ورصين وراسي، شرب شوية حاجات مني».

وأوضحت: «أنا مش مُسيطرة لكني محاورة وممكن أتدخل في اختيارات ابني لو لقيته واثق زيادة عن اللزوم، خبرته في الحياة لم تكتمل بعد، ممكن يبقى عنده ثقة زيادة»، مشيرةً إلى أنها تحلم بأن يتزوج في حياتها، كما أنه لم يبدأ حياته العملية بشكل واضح، وما زال يتحسس طريقه: «مفضلش إنه أو أي حد يتجوز قبل ما يحقق ذاته على المستوى العملي، لازم يواجه الحياة ويبدأ يكسب فلوس ويحس إنه ينتج ويفتح بيت، عشان يبقى مسؤول، ولحد دلوقتي هو حابب إنه يبقى في مصر أو المغرب، ولم يحصل على جنسية مصرية لأنه يحمل المغربية والأمريكية ولا أعتقد أن من حقه الحصول على جنسية ثالثة».