مايا دياب بإطلالة كاجوال بجانب الحصان.. ومتابعيها: وحشتينا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وظهرت في جلسة التصوير بجانبها حصان بإطلالة كاجوال، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: «وحشتينا»، «شكلك اتغير ليه؟».

وكانت ظهرت «مايا» بإطلالات مختلفة الفترة الماضية آخرهم إطلالتين جريئتين، لفتت بهما الفنانة اللبنانية الأنظار إليها.

الأولى بفستان أسود شفاف مزين بالريش الأسود الكثيف، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر منسدل أشقر.

والثانية كانت ظهورها بفستان أبيض شفاف بدون بطانة، والذي تميز بأنه بأكمام متوسط وكاب طويل مزين بالريش الأبيض، مع حرصها على المكياج السموكي والشعر الانسيابي.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صورة مايا دياب، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، من بينها: «الأسود يليق بيكِ يا مايا»، و«أيه كمية الريش الأوفر دي!»، و«اللبس جريء ومن غير بطانة، كلكم دلوقتي بتنسوا البطانة ليه؟!»، و«ملكة جمال في كل أحوالك».

كان آخر أعمال مايا دياب أغنية يا با يا با، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.