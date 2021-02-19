معلومات عن مذيعة «الراجل شبه البالونة»: احتفلت بإعجاب رضوى الشربيني بحلقتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام تداول رواد مقطع فيديو لمقدمة برنامج «رسايل» دعاء الخطيب، المذاع بمشاركة الإعلامي علي محي الدين، على قناة «الصحة والجمال»، وتناول الفيديو الحديث عن العلاقة الزوجية، وأحضرت المذيعة معها «بالونة»، ما أثار الجدل حول طريقتها لعلاج المشكلات المتعلقة بالحياة الزوجية والعاطفية والأسرية.

«الراجل اللي معاكي شبه البالونة دي، زي ما نفختيه فرقعيه» هكذا تحدثت المذيعة دعاء الخطيب، في مقطع الفيديو مشبهة الراجل بـ«البالونة»، الأمر الذي عرضها للسخرية، وفي آخر المقطع الساخر الذي جرى تدوله عبر السوشيال ميديا، تظهر الإعلامية رضوى الشربيني، وهي تحيي رد فعل المذيعة.

ويرصد «هُن» أبرز المعلومات حول المذيعة دعاء الخطيب:

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- تعرف نفسها عبر صفحتها علىى «فيس بوك»، أنها «مذيعة اجتماعية هدفي الأساسي مساعدة الناس».

- وصل عدد متابعيها عبر صحفتها على «فيس بوك» أكثر من 36 ألف.

- قدّمت برنامج «أمل جديد» على قناة الحدث اليوم.

- وحاليًا تقدم برنامج «رسايل» دعاء الخطيب، والذي تقدمه بمشاركة الإعلامي علي محي الدين، على قناة «الصحة والجمال».

- يعتبر فيديو الذي تحدثت من خلاله عن العلاقة الزوجية، وأحضرت معها «بالونة»، هو أكثر الفيديوهات التي أثارت بها الجدل، «الراجل اللي معاكي شبه البالونة دي، زي ما نفختيه فرقعيه»، وعبرت عن سعادتها بسبب مشاهدة الإعلامية رضوى الشربيني لمقطع الفيديو وتسجيل إعجابها به: «لما شغلي يعدى مليون مشاهدة ورضوى الشربينى تعملي لايك بردو».

- عبرت عن رأيها في الحب بمناسبة «الفالانتين»، الذي حل قبل أيام، من خلال ما نشرته عبر صفحتها على «فيس بوك»: «عوزة أقول كل سنة وكل اتنين مرتبطين طيبين.. أنا عاوزة أقول كل سنة وكل اتنين مع بعض راضيين ومرتاحين وبيدعموا بعض وبيشاركوا بعض طيبين.. الفكرة مش في أنك مرتبط بسرعة الفكرة في أنك مرتبط صح».

- شاركت في الحملة التي انطلقت قبل فترة للدفاع عن سيدنا محمد »صلى الله عليه وسلم»، من خلالها برنامجها أيضًا وتسجيل تقارير مع الجمهور في الشارع للمشاركة في الحملة: «ازاى نسيتوا حملة إلا رسول الله اعمل شير وصلى ع الرسول وخلى غيرك كمان يصلى عليه ومانوقفش الحملة ده هو اللي هيشفعلنا يوم القيامة».