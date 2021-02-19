هل وفاة المرأة أثناء فترة الحيض تعتبر من سوء الخاتمة.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: «هل وفاة المرأة أثناء فترة الحيض تعتبر من سوء الخاتمة؟».

ومن جانبه، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا ينبغي أن ننظر إلى هذه الأمور بهذه الصورة، فلا يليق أن ننظر للمرأة وهي في فترة الحيض بأنها غير مرغوب فيها، فهذه طبيعة في المرأة وموتها أثناء الحيض ليس علامة على سوء الخاتمة.

وأضاف: «الدليل على ذلك أنها ممنوعة من قراءة القرآن والصلاة، ولكن يجوز لها ترديد الأذكار والدعاء، فالنبي كان يذكر الله على كل أحواله حتى لو كان جنبا».

وأكد، أن الحيض ليس منقصة للمرأة في العبادات مع ربها، ولكن قد يكون الحيض فضيلة للمرأة، فلو كانت مواظبة على الصلاة فهي لا تصلي أثناء الحيض ورفع عنها التكليف، وفضل الله واسع، والله يكتب لها جزاء ما كانت تفعله قبل الحيض.

وأشار «عاشور»، إلى أنهم يسمون الحيض نوعا من المرض، والله يقول للملائكة «اكتبوا لعبدي ما يفعله وهو صحيح».

وتابع مستشار مفتي الجمهورية: « إذا كنتِ معلمة أو طالبة وتريدين مراجعة القرآن الكريم حتى لا تخشي نسيانه فيجوز فى هذه الحالة أن تقرأيه ولا شيء فى ذلك».