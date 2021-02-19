تفاصيل تتويج ماهي مختار ملكة مسابقة «Be star» بالموسم الأول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حصلت ماهي مختار، الطالبة بإعلام عين شمس على لقب الملكة الماسية في الحفل الختامي لمسابقة «Be star لصناعة النجوم»، بعد أن تقدم المئات من المتسابقات وتم التصفية الي 8 متسابقات من أصل 25 فتاة، عقب اجتيازهن تدريبات على مدار ثلاثة أشهر فى مختلف مجالات التقديم التليفزيوني والإذاعة والغناء والتمثيل والفاشون.

وفازت بلقب الوصفية الذهبية بسنت الشربيني والوصيفة الفضية بسمة أبو زيد.

حيث حصلت «ماهي» على أعلى الدرجات فى تقييم لجنة التحكيم المكونة من الفنانة ناهد السباعي والمطرب عصام كاريكا والمخرج طارق عبد العزيز ومذيعة قناة المحور حنان صبري وملكة جمال الأردن زينة العلمي، تحت رعاية المخرج أحمد عادل المدير التنفيذي للمسابقة .

وشاركت «ماهي» في المسابقة بمشهد تمثيلي وعرض أزياء ومشروع عن كيفية إنقاذ المشردين الكبار، ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبه، قام الدكتور محمود متولى طبيب الأسنان بعمل «هوليود سمايل» لاكساب المتسابقات الثقة في الظهور أمام الكاميرات، كما شهد الحفل عروض أزياء لأشهر مصممى العرب علي رأسهم محمود غالي الذي قدّم عرضًا نال إعجاب كل الحاضرين، وقدّمت الحفل مذيعة قناة النهار ياسمين سيف الدين.

حلمي بكر وشحتة كاريكا على رأس الحضور

وحضر الحفل كل من «الملحن حلمي بكر وسهى زيد ملكة جمال الجزائر 2020 والفنان محمد نجاتي والمطرب الشعبي شحتة كاريكا، وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم اللاعب محمد اليماني ومذيعة الرياضة فرح علي، ومجموعة من رجال الأعمال على رأسهم المهندس أحمد الخولي، الذي أكد علي أهمية دعم رجال الأعمال للفن والمواهب الحقيقة بما يتلائم مع قيم وعادات المجتمع المصري.

وفي السياق ذاته، أكد المخرج أحمد عادل، أن المسابقة ساهمت فى إظهار المواهب المغمورة وإعطاء المتسابقات الفرصة الحقيقة لبداية طريق الشهرة والنجومية، لافتا إلى أن فكرة المسابقة قائمة علي أختيار النجمات متعددة المواهب، حيث تم تدريبهن بالفعل علي الأداء التمثيلي والإلقاء وعروض الأزياء والمهارات الشخصية، مؤكدا أن نجم المستقبل هو النجم الشامل.

وأشاد «عادل» بالمشروعات المقدمة من المتسابقات بهدف التنمية المجتمعية وخدمة الوطن، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من الحضور.