استدلي على صحة طفلك من لون البراز وكميته.. وهذه العلامات احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تجربة الأمومة ليس بالأمر السهل، خاصة في الشهور الأولى لطفلك لعدم قدرته على التعبير عما يشعر به، لذا فإن ذلك يتطلب منك التركيز مع كل ما يطرأ على طفلك وبما في ذلك هو لون البراز وقوامه ورائحته، لأن ذلك يساعدك على معرفة ما إذا كان طفلك يأكل ويرضع بشكل جيد ويستفيد مما يأكله، والاستدلال على حالته الصحية بشكل عام.

نستعرض ألوان البراز للرضيع منذ ولادته وذلك من خلال أخصائي الأطفال وحديثي الولادة واستشاري التغذية الدكتور هاني سمارة عبر ما نشره على "فيسبوك".

يذكر "هاني" أن البراز عند الأطفال حديثي الولادة واحد من أكثر الموضوعات أهمية عند الأمهات، حيث أنه ينم عن صحة جهازهم الهضمي والمناعي للطفل.

- عدد مرات البراز في اليوم

الأهم من عدد المرات هو شكل وقوام البراز، يكون ناعم وبدون ألم، وقد يصل عدد مرات التبرز في اليوم الواحد إلى 7 مرات وليس ذلك معناه أن الطفل يعاني من الإسهال.

- لون البراز

1- اللون الأسود

أول 48 ساعة في عمر الطفل يكون لون البراز أسود ويسمى "العقي"، وقوامه يكون لزجًا وسميكًا يُشبه القطران، ويتحول إلى اللون الأصفر ويكون به حبيبات، بعد ثلاثة أو أربعة أيام من الولادة.

في حالة ظهور اللون الأسود في البراز مرة أخرى عند تقدم الطفل في العمر يجب استشارة الطبيب لأن ذلك دليل على وجود مشكلة بالأمعاء لأن يكون عبارة عن دم مهضوم من المريء أو المعدة.

2- اللون الأصفر

الأطفال الذين يرضعون طبيعي يكون لون برازهم أصفر به حبيبات صغيرة وسائل بعض الشيء وذو رائحة خفيفة جدا، ومصاحب له غازات ذو صوت مرتفع، ويستمر هذا اللون طوال فترة الرضاعة الطبيعية.

وفي حالة الرضاعة الصناعي يكون لون البراز بيج غليظ القوام بعض الشيء.

3- اللون الأخضر الفاتح المخاطي

يعتقد بعض الأمهات أن هذا الأخضر الفاتح المخاطي دليل على الإصابة بنزلة برد أو نزلة معوية، ولكن هذا بعيد كل البعد عن هذا الاعتقاد الخاطئ، فالبراز الأخضر المخاطي دليل على أن الطفل لم يحصل على الجزء الدهني والبروتين من اللبن أثناء الرضاعة الطبيعية، وإرضاع الطفل من كل ثدي فترة قصيرة، وبالتالي يحصل على نسبة أعلى من الحليب الخفيف الذي ينزل من الثديين في البداية ولا يحصل على الحليب المشبع بنسبة أكبر من الدهون، لذا تأكدي من استمرار الرضاعة من كل ثدي ما لا يقل عن 20 دقيقة.

4- اللون الأحمر

من اشهر الأسباب حساسية الالبان (حوالي 60 % من حالات الدم في البراز )، وقد يكون السبب هو تناول أنواع معينة من الأدوية أشهرها مضاد حيوي "اومنيسف"، وقد يتلون البراز بلون الطعام مثل عند تناول الجزر والطماطم والبطيخ، يصبح البراز وردي اللون.

5- براز مخاطي به دم

قد يعني وجود بعض التمزقات حول فتحة الشرج، يجب استشارة الطبيب لمعالجة الأمر.

6- اللون الأبيض

نقص في المادة الهاضمة التي يفرزها الكبد وتخزّن في المرارة، وعلامة على خلل في كبد الطفل، ويجب استشارة الطبيب فوراً خاصة في حالة اصفرار الجلد.

الكمية

تختلف تماما من طفل لآخر، يتبرز الطفل من ست إلى ثماني مرات خلال اليوم، ويجب أن يتبرز الطفل فور ولادته لمدة لا تقل عن 48 ساعة وإذا تأخر عن ذلك استشيري الطبيب.

كمية البراز تتناسب طردياً مع كمية اللبن سواء كان طبيعي أو صناعي.

عدد مرات التبرز لمن يرضعون طبيعيا أكثر من الرضاعة الصناعية، وذلك لسهولة هضم لبن الأم.

يمكن للطفل عدم التبرز لمدة ثلاثة أيام لا داعي للقلق ولكن إن زادت المدة عن ذلك استشيري طبيبك لأن ذلك دليل على الإمساك.