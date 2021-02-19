تعاني من برودة الأطراف.. إليك 7 نصائح لإبقائها دافئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المعروف أن الأطراف تصبح باردة خلال الطقس البارد، وذلك بسبب قلة معدلات تدفق الدم إليها.

وتعتبر الأطراف من أكثر المناطق بالجسم تعرضًا للهواء البارد، لذا من الأفضل تدفئتها، وهنا نستعرض لكم أهم الطرق لتكون دافئة، وفق ما أورد موقعي "ageuk" و"thehealthy".

1- تناول أطعمة صحية للقلب:

تتمثل إحدى طرق تدفئة هذه الأطراف في تعزيز الدورة الدموية وتناول الأطعمة المناسبة لصحة القلب، لذا حاول دمج الأطعمة الصحية للقلب مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي، حيث تعمل هذه الأكلات العجائب لدورتك الدموية، وهو أمر ضروري لتدفق الدم الكافي وتنظيم درجة الحرارة، وتشمل الأطعمة المعززة للدورة الدموية أيضا السلمون والموز والشوكولاتة الداكنة.

2- ارتداء الجوارب أثناء النوم:

يساعد ارتداء الجوارب على حماية القدمين من الهواء البارد، ويفضل ارتداء الجوارب المصنوعة من الصوف.

3- ارتداء القفازات:

تساعد القفازات المصنوعة من الصوف أو الجلد بالحفاظ على الشعور بدفء يديك، بالإضافة إلى إنها تساعد في تنظيم درجة الحرارة.

4- المدفأة:

في الداخل، يمكنك تشغيل مدفأة أو الجلوس أمام نار صاخبة، وسيساعد ذلك في الحصول على أطراف دافئة.

5- إضافة البهارات إلى نظامك الغذائي:

إضافة بعض البهارات إلى وجباتك الشتوية، يساعد على زيادة الدفء، وفي نفس الوقت تُعرف بعض التوابل بقدرتها على زيادة درجة حرارة الجسم.

6- تناول المشروبات الساخنة:

يساعد تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي في توفير ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم وتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ، ويمكن أن يساعد الإمساك بكوب دافئ ببساطة في حماية الأصابع من البرودة.

7- ممارسة التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية سواء من خلال الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مجرد القيام بهذه التمارين في المنزل يؤدي إلى تدفق الدم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة درجة حرارة الجسم، وبالتالي الحصول على أطراف دافئة.