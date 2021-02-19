سميرة سعيد تروي موقفا مع التحرش الجسدي: دافعت عن نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المطربة سميرة سعيد، خلال لقائها في برنامج «السيرة» المذاع على قناة «دي إم سي»، عن تفاصيل تصديها لمحاولة للتحرش الجسدي وكيف دافعت عن نفسها في ذلك الموقف.

وورت «سميرة» خلال لقائها أنها خلال فترة المراهقة، كانت تتعرض للمعاكسات: «محصليش تحرش بشكل واضح.. لكن كان بيحصل معاكسات عادية وطالما مفيش استجابة الموضوع بينتهي خلاص».

وتابعت الديفا في حديثها عن أحد المواقف التي تعرضت لها برفقة صديقاتها: «أفتكر كمان لما رحت أنا وصحباتى غابة اسمها غابة المعمورة.. وكان في واحد كبير شوية في السن وقال صيدة بقى.. وكان بيقول كلام مش لطيف وجاي علينا.. لكن البنات نسوه اسمه تماما».

وأوضحت الفنانة سميرة سعيد أنها تصدت قبل ذلك لمحاولة تحرش جسدي: «أنا للأسف حصل مرة قبل كدة وكان في تحرش جسدي.. دافعت عن نفسي وجريت على طول».

سميرة سعيد تروي تفاصيل أول علقة من والدتها

وتحدثت «سميرة» عن ذكرياتها مع والدتها في الطفولة، وعن أول مرة تلقت فيها «علقة» من والدتها، كانت بسبب تأخرها مع صديقتها: «كلمت والدتي في مرة وقولتلها أني هتأخر مع صديقتي بعد حفلة ما ولكن والدتي رفضت وقالتلي حالا تبقى قدام الباب».

وتابعت الفنانة سميرة سعيد: «أول ما وصلت والدتي طردت صديقتي وبعدها مسكتني ودخلتني من شعري.. قعدت فترة بعدها مبكلمش والدتي لأني عمري ما أضربت».

سميرة سعيد عن ذكريات الطفولة

كما ذكرت «سميرة» عن عدد من الأسرار في حياتها، منها «كنت طفلة شقية والشقاوة خلتني أتعامل مع الكبار كأني كبيرة وكانوا بيقولوا عليا طفلة أوروبية ومكنتش بتعامل مع أطفال صغيرين خالص ومكنتش مخالطة زملائي في الفصل وكانوا بيقولوا طريقتك أكبر من سنك بكتير وكانوا بيقولوا عليا أوروبية وشقية».