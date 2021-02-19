مقتطفات من علاقة رانيا فريد شوقي وزوجة أبيها هدى سلطان: كنت بناكفها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة على برنامج «Top trending»، والمذاع عبر فضائية «ten tv»، مساء أمس، وتحدثت عن علاقتها بزوجة أبيها الفنانة هدى سلطان، وقالت: «قابلتها في أكثر من مناسبة عائلية، أما الاحتكاك الحقيقي بها كان خلال تصوير مسلسل «أبو البنات»، وكانت والدتي».

مش علشان مرات أبويا تفتري عليا

وتابعت: «بدأنا نشتغل وبقينا قصة حب حقيقية كنت بناكفها على طول، كانت المفروض تضربني بالقلم، قلتلها لا مش عشان انتي مرات أبويا تفتري عليا».

وتحدثت عما جمعهما من علاقة طبية: «لما تشوفني مضايقة أو مقفولة تقولي لا قومي وهزري مع الناس والعبي، وناكفي ده ومتبقيش كدة لأنها كانت بتشوف فيا أبويا وتقولي انتي كلك أبوكي الله يرحمه، أبوكي كان يمشي بناكف في الناس، من أصغر حد لاكبر حد ويضحك ويهزر».

وأوضحت: «الحمدلله حصل بينا صداقة جميلة الله يرحمها، وكان مسلسل «أبو البنات»، هو الوحيد اللي جمعني بيها».

والجدير ذكره أن تلك ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها رانيا فريد شوقي عن علاقتها بهدى سلطان، فقد تحدثت قبل ذلك، في برنامج الإعلامية منى الشاذلي عن طبيعة علاقتهما، وقالت إنه خلال المسلسل قالت رانيا يوسف إنها عندما رأت هدى سلطان ابنتها اعتبرتها حفيدتها، وأصرت على التصوير معها خلال كواليس المسلسل.