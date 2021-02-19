«محمود» يجمع بين كورونا والموضة بـ الكمامات الشفافة: عشان منبوظش الفساتين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفاظًا على أناقة أزياء الزبائن من الفتيات والسيدات، بالتزامن مع اتباع الإجراءات الوقائية في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد، حرص الشاب محمود مصطفى صاحب الـ20 عاما، على تصنيع كمامات سواريه شفافة.

تفاصيل تصميم الكمامات السواريه الشفافة

«في الفترة الأخيرة اتطلب مني أوردر فساتين سواريه مختلفة وصحباته مكانوش حابين فكرة إنهم يلبسوا ماسك طبي مع الفستان لأنها هتبوظ أشكالها، فقررت أعمل ماسك يكون شكله مختلف وغير تقليدي، وفكرت في الماسكات الشفافة».. حسب محمود خلال حديثه لـ«هُن».

التول الشفاف، كان هو المادة التي استخدمها الشاب العشريني في تصميم ماسكات فساتين زبائنه: «عملت الماسكات من التول الشفاف اللي بصمم منه الفستان نفسه، والفكرة لاقت إعجاب كبير من الناس، وجاتلي أوردرات كتيرة بعدها عايزين نفس الماسكات».

دخول الشاب العشريني مجال تصميم الأزياء

أحب محمود الخولي الرسم منذ طفولته، فبات هو شغفه الأول والأخير، ومن ثم امتزج بالتركيز على تصميمات الملابس المختلفة، والتي كانت تلفت انتباهه كثيرا، حتى تمكن من تحقيق خطواته الأولى في مجال الموضة، وأصبح من أصغر مصممي الأزياء في الوطن العربي.

«بحب الرسم جدا من صغري، كنت برسم من وأنا في 6 ابتدائي، وكانوا بيعملوا مسرحيات عندنا في المدرسة، وبعد ما وصلت إعدادي كنت بعلق على ملابس زمايلي اللي بيختاروها للمسرحيات، وأقول رأيي فيها، وبعد الثانوية معرفتش أدخل فنون تطبيقية بسبب إني كنت بدرس أزهر، والكلية دي مش متاحة ليا، فدخلت إعلام، وقررت أدرس أسس التصميم من خلال الكورسات».. وفقًا للشاب العشريني.

الشاب يشارك بأول تصميم له بمهرجان القاهرة السينمائي

الخضوع لكورسات التصميم والخياطة في منتصف يوليو الماضي، خضع إليها الشاب العشريني، إذ تمكن خلال أشهر قليلة فقط من حفر اسمه بين المصممين على الرغم من صغر سنه: «بدأت الكور بتاع الخياطة والباترون والرسم في يوليو اللي فات، واعتمدت على نفسي، وشاركت بأول فستانين ليا من خلال ملكة جمال مصر 2018 ميرنا الحلواني، وهي لبست أول تصميمين ليا في مهرجان القاهرة السينمائي، والتاني كان في مهرجان مجلة عربية».