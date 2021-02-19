عارفة عبد الرسول تثير الجدل في عيد ميلادها.. من المايوه إلى الـ 200 جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة عارفة عبدالرسول، اليوم، بعيد ميلادها الـ 67، والتي تحتفل به في التاسع عشر من فبراير كل عام.

عارفة عبد الرسول، الفنانة المميزة التي حفظ الجمهور ملامحها مؤخرًا، بسبب أدوارها المختلفة والمتميزة، فضلًا عن تواصلها مع الجمهور بشكل شبه يومي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى الرغم من حُب الجماهير لأعمالها الفنية، إلا أن أراءها ومواقفها دومًا ما تثير الجدل حولها، وتجعلها محل انتقادات لاذعة.

ويرصد «هُن» مواقف عرضت عارفة عبدالرسول للانتقادات:

المايوه

كانت الفنانة عارفة عبدالرسول، تعرضت لانتقادات لاذعة، منذ عام مضى بسبب ظهورها بالمايوه.

وعلى الفور بات المتابعين يهاجمونها بشكل كبير، ما دفع البعض يدافع عنها وعن حريتها في اختيار ملابسها الأنسب لها.

أزمة مع صحفية

كما أثارت الفنانة جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بسبب منشور عرضها لانتقادات كبيرة، بسبب حديثها عن صحفية.

ودونت الفنانة عبر صفحتها، قائلة: «ما صدقت أنام بعد مارجعت من السفر وأنا في اشد التعب، تليفونى سايلنت جنب مني بس فيه رقم قعد يزن ورا بعض تخلص الرنة يرن تاني، أنا صراحة خوفت ليكون فيه خبر وفاة مثلا ولا حد عايزني تصوير دلوقتي حالًا والكلام ده وارد، رديت وأنا قلبي في رجلي.. أنا الصحفية كذا، قولتلها يادمك ياشيخة وقفلت السكة، أول مره في حياتي أعمل كدة، بس اتغاظت قوي هو فيه كدة»، كلمات دونتها الفنانة عارفة عبدالرسول، جعلتها في مرمى الانتقادات من قِبل متابعيها في عقب هجومها الشديد على إحدى الصحفيات، وسرعان ما تصدرت الفنانة محركات البحث، خاصة بعدما تجاهلت الاعتذار عن حديثها.

أزمة بسبب سعيد صالح

أزمة جديدة أثارتها الفنانة، أمس، عقب حديثها عن موقف إنساني للفنان الراحل سعيد صالح.

حيث دونت الفنانة: «دخلت تسلم عليه فنانة شابة وعلى ايدها بنتها، ازيك يا أستاذ، الله ما شاء الله بنتك دي، وراح مطلع ورقة بمتين جنيه أداهم للبنت وسط دهشتنا جميعًا».

وتابعت: «الكلام ده سنه 2003، يعنى يوم ما تتمطع وتتعزم وتدى لحد نقطة هما عشرين جنيه يزيدوا ويفيضوا كمان، فضلنا فى الكواليس نتعجب من الراجل العجيب ده اللي بيفرق فلوسه زى ورق الكوتشينة أو تقولش طابعها مش شقيان فيها، بتكلم عن موقف حضرته بنفسي للفنان الإنسان، سعيد صالح».

الأمر الذي وضعها في محل انتقادات بسبب التاريخ، حيث أكد المتابعين أن الورقة فئة الـ 200 بدأ في طباعتها في 2007، ولا تعود لـ 2003 مطلقًا.