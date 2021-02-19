نور عمرو دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة.. ومتابعون: «بتلبسي ميني جيب ليه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فاجأت نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، جلسة تصوير بأزياء جريئة، في أحدث ظهور لها، بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، وسط تفاعل كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة نور عمرو دياب

وظهرت نور عمرو دياب، بـ ميني جيب قصيرة باللون الأخضر مع توب غير منقوش يحمل اللون نفسه، وسترة شفافة بلون غامق، مع جوارب خضراء اللون وحذاء من الجلد اللامع، معلقة: «اللون الأخضر في الشمس».

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة تصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات: «زي القمر يا نور»، و«ليه بطلتي تلبسي محتشم وبقيت تظهر بالقصير والمكشوف.. بتلبسي ميني جيب ليه؟!»، و«واخدة ضحكت باباكي بالضبط».

ومنذ عدة أسابيع تحدث نور عمرو دياب، عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، عقب تأكيدها على حبها لها، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب وتلقيها سؤالا: «هل تحبي دينا الشربيني»، لترد باللغة الإنجلزية: «بالطبع أحبها بشدة، هي طيبة وجميلة ورائعة»، ما تسبب في إثارة تساؤلات حول دعمها للفنانة، ورغبتها في عودة علاقتها بوالدها، ورفضها للانفصال.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، تداولت العديد من الصحف أنباء عن انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«هُن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية، في ظل عدم نفى الثنائي للأمر.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ«هُن»، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.