شركة أمريكية تطلق روبوتات جنسية.. سعرها يتجاوز 150 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قدمت شركة تكنولوجية أمريكية، مجموعة من الروبوتات الجنسية على هيئة دمى، لإجراء محادثات مع الرجال وتقديم العديد من الخدمات لهم، من خلال التكنولوجيا المطورة.

تفاصيل إطلاق الروبوتات الجنسية

وكشفت الشركة المصنعة «X-Mode» للروبوتات الجنسية، عن تفاصيل إطلاقها، موضحة أنها تتمتع بذكاء اصطناعي متقدم، فضلا عن عملها بأنظمة أمان منزلية لأصحابها ومستخدميها.

وأوضحت، أن الروبوتات قادرة على إجراء محدثات مع أصحابها من الرجال بشكل متطور مع العملاء، وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال سهولة الحركة والتنقل واللمس والمساعدة على الاستيقاظ وغيرها من الأمور المتعددة، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

الروبوتات تتمتع بذكاء اصطناعي حاد

تم إطلاق اسم «RealDoll» على الدمى المصنعة، والتي تعمل من خلال نظام التعلم بالذكاء الاصطناعي، حيث كشف أحد المسؤولين عن الشركة أنها ستتيح تسهيل العديد من الخدمات على الشعوب خلال المستقبل القريب، فضلا على المساعدة في تكوين أسر وعائلات بشكل أسهل.

الشركة تخفض أسعار الروبوتات

ومؤخرًا، خفضت الشركة المنتجة للروبوتات الجنسية، سعرها إلى 10 آلاف دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 ألف جنيها مصريًا، وقامت بإطلاق نسخة من الطراز الجديد.

كيفية التحكم في الروبوتات

من خلال استخدام تقنية «X-Mode»، يمكن التحكم في خصائص الروبوت الجنسي، عن طريق اختيار أصوات ووجوه محددة لهم من بين عدة خيارات متاحة، وكذلك التحكم في تحريكهم وتوصيلهم بتقنية البلوتوث لنقل وتحميل العديد من البيانات، وكيفية التعامل الشخصي معهم.