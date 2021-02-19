كورونا اليوم: رصد سلالة جديدة ونادرة من الفيروس.. وتراجع بالإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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منظمة الصحة العالمية تشتبه بدور لنوعين من الحيوانات في انتشار كورونا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن خبراء منظمة الصحة العالمية يتحرون عن الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته حيوانات النمس الغرير والأرانب التي كانت تباع في سوق ووهان، في انتشار الجائحة.

واستشهدت الصحيفة برأي عالم الحيوان البريطاني بيتر دازاك، الذي كان ضمن متخصصين آخرين، قد زار الصين في وقت سابق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

الخبير البريطاني أشار إلى أن جثث حيوان النمس الغرير، وهو من الثدييات الصغيرة من عائلة ابن عرس، كانت تباع في سوق ووهان، وقد تم العثور عليها في الثلاجات، لافتا إلى أن وجودها هناك قد يكون "إحدى الطرق المحتملة لدخول الفيروس إلى ووهان".

وتوصل الخبراء إلى أن هذه الحيوانات التي تباع في سوق ووهان من أجل فرائها لم تكن مصابة بالفيروس، لكنها كانت قادرة على حمله.

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى في إيطاليا.

وذكرت الحكومة المحلية، في بيان نقلته وكالة (أنسا) الإيطالية، "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى".

وذكرت حكومة نابولي أن السلالة، التي تعرَّف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يُطلَق عليها اسم B.1.525 وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، و"لم تُشَاهَد من قبل في إيطاليا".

إصابات كورونا تتراجع والصحة العالمية تحذر

أظهرت إحصاءات لرويترز أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر ووصلت يوم الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، لكن خبراء الصحة يحذرون من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات بجميع أنحاء العالم.

يتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الوباء والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.