7 فوائد مذهلة تدفعك لتناول مرق العظام أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أصبح مرق العظام شائعًا جدًا مؤخرًا بين الكثير من الأشخاص ويفضلون تناوله، خاصة بين الأشخاص المهتمين بالصحة، هذا لأن له العديد من الفوائد الصحية.

فيما يلي 7 أسباب تدفعك لتناول مرق العظام أسبوعيا، كما جاء في موقع "editseven".

1- تحسين الهضم وتسرب الأمعاء:

يمكن أن تتلف بطانة أمعائك بسهولة من نظام غذائي يحتوي على السكر والأطعمة المصنعة أو السريعة والكحول والأطعمة التي لا تتحملها، وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي هذا الضرر الذي يحدث يوميًا إلى تسرب الأمعاء.

وعندما تسمح التمزقات الصغيرة في جدار الأمعاء بدخول السموم وجزيئات الطعام غير المهضومة إلى مجرى الدم، هذا يسبب التهابات جهازية وضعف جهاز المناعة ونقص في المغذيات واضطرابات في الجهاز الهضمي والمزيد من عدم تحمل الطعام.

ولكن مرق العظام غني بالكولاجين والجلوتامين اللذين يعملان على تهدئة وإصلاح بطانة الجهاز الهضمي وعلاج الأمعاء المتسربة، كما أنه غني بالجيلاتين، الذي يدعم نمو البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) في الأمعاء ويقلل من التهاب الأمعاء الكلي.

2- بناء العضلات بعد التمرين:

تساعد الأحماض الأمينية في مرق العظام على بناء أنسجة العضلات، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، والحفاظ على صحة العضلات.

ويعمل الجلوتامين الموجود في مرق العظام على تسريع عملية التعافي من خلال إعادة تصنيع الكربوهيدرات بعد التمرين، وسيساعد محتوى الجلايسين في مرق العظام أنسجة العضلات عن طريق تحويل الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع منع فقدان العضلات أيضًا، ولن يساعدك ذلك على الشعور بالتحسن بعد التمرين فحسب، بل سيساعدك أيضًا في بناء المزيد من العضلات بمرور الوقت.

3- تعزيز صحة الجلد:

يساعد الكولاجين على تكوين الإيلاستين، وهو ما يجعل بشرتنا تبدو مشدودة وشابة، وتنتج أجسامنا الكولاجين بشكل طبيعي، لكن الكمية التي ننتجها تبدأ في الانخفاض مع تقدمنا في العمر، غير إنه بتناول طبق من مرق العظام، فإنك تعطي جسمك دفعة إضافية من الكولاجين الذي سيساعد في الحفاظ على بشرتك صحية وحيوية، مع تقليل التجاعيد والسيلوليت.

4- تقوية المناعة:

كما ذكرنا سابقًا، يحتوي مرق العظام على العناصر الغذائية التي تصلح بطانة الجهاز الهضمي وتعالج الأمعاء المتسربة، وسيؤدي القيام بذلك إلى تقليل إجهاد الجهاز المناعي من دخول السموم إلى مجرى الدم وتقليل الالتهاب الكلي.

5- يعزز إزالة السموم:

مرق العظام غني بالبوتاسيوم والجليسين، مما يعزز إزالة السموم، كما أنه مصدر كبير للكبريت والجلوتاثيون، ما يحفز عملية إزالة السموم من الكبد ويساعد في تخليص الجسم من المعادن الثقيلة، بالإضافة إلى إن إزالة السموم من الجسم بشكل أفضل وأكثر فعالية ستجعلك تشعر بمزيد من النشاط.

6- تحسين صحة المفاصل:

مرق العظام غني بالجلوكوزامين وكبريتات شوندروتن ، وهي نفس المركبات التي تُباع كمكملات باهظة الثمن ، والتي تساعد في تقليل الالتهاب والتهاب المفاصل وآلام المفاصل، ويعمل الكولاجين والجيلاتين أيضًا على استعادة صحة الغضاريف والعظام لذا إذا كنت ممن يعانون من آلام المفاصل أو التهاب المفاصل، فمن المستحسن بالتأكيد تناول طبق من مرق العظام يوميًا.

7- تعزز طاقتك:

تناول طبق من مرق العظام يساعد على الشعور بالشبع وتعزيز وزيادة الطاقة.