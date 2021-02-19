فساتين سهرة ناعمة بحسب شكل الجسم موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - قدّم المصممون موديلات فساتين سهرة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ ربيع وصيف 2021، اتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات والتطريزات والنقشات الناعمة بالإضافة إلى توظيف الألوان الهادئة المريحة للعين بشكل رائع.

"الخليج 365" تضع بين يديكِ أحدث الموديلات وتساعدك في إختيار ما يناسب شكل جسمك.



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فساتين سهرة للقوام الكمثري موضة الموسم

ZUHAIR MURAD

حققي التوازن بين القسم العلوي النحيف من قوامك والجزء السفلي الممتلئ اذا كنتِ تملكين قوام الكمثرى بإعتماد الفساتين المنفوشة لتخفي منطقة الفخذين والأجناب العريضة ويفضل أن تكون مصممة بأكتاف عريضة أو أكمام منفوخة كما في الموديل الموقع من المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad.



اعتمدي أيضًا الفساتين ذي التنانير الواسعة والمطرزة بالطول لتنحفي قامتك كما في الموديل الموقع من تمبرلي لندن Temperley London.

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فساتين سهرة للقصيرات موضة ربيع 2021

TADASHI SHOJI





استعيني بالفساتين الطويلة المشقوقة على الجانب والمصممة بقبة V Neck كما في الموديل المطبع بأنماط الورود من توقيع ماركة ماركيزا Marchesa لتبدين بقامة أطول مما أنتِ عليه، سيناسبك أيضا الفستان الأخضر القصير المزود بشق أمامي من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji.



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فساتين سهرة للنحيفات من مجموعات 2021

ERDEM





تحتاج المرأة النحيفة إلى فساتين تظهرها بقامة أعرض وأكثر إمتلاءا لذلك لا تترددي في إختيار الفساتين الواسعة ذي الأكمام المنفوخة مثل الفستان الزهري الذي تألقت به عارضة إرديم Erdem، أيضا الفستان الليلكي القصيرة المغلف بالتطريز والريش من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland سيحقق لكِ الطلة المنشودة.

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فساتين سهرة تخفي البطن البارز آخر موضة

CHRISTIAN DIOR





أمامك إختيارات وتصميمات كثيرة تساعدك في إخفاء بروز البطن ومنها الفساتين المزوده بقطع ملفوفه حول الخصر مثل الفستان الوردي البودر من توقيع كريستيان ديور Christian Dior.



جربي أيضًا الفساتين المزينة بتفاصيل حول البطن مثل الكشاكش الناعمة التي ميزت الفستان الوردي من توقيع جيني بيكهام Jenny Packham.



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