حقائب حمراء من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة ربيع صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - تمنح الاكسسوارات باللون الاحمر الجاذبية وتزيّّن اطلالاتك في جميع المناسبات. شاهدي أجمل موديلات حقائب اليد الحمراء من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2021 وتألقي بأسلوبك الفريد.



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حقائب صغيرة حمراء لإطلالة على الموضة

BRANDON MAXWELL



حافظت الحقائب الصغيرة على مكانها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة، قدمت بعض الموديلات باللون الأحمر أحببنا منها حقيبة الخصر الشفافة من توقيع ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell والحقيبة الكورشيه المزينة باللؤلؤ الأحمر من توقيع دار فندي Fendi.

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حقائب Tote حمراء لإطلالة فخمة

SALVATORE FERRAGAMO





ضمت مجموعات ربيع 2021 تشكيلة منوعة وفخمة من حقائب الـ Tote، ظهرت عارضة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo بموديل متوسط الحجم مزود بيد قصيرة يمكن تنسيقها مع فستان أسود قصير وحذاء أحمر خلال النهار .



تميزت حقيبة peekaboo من فندي Fendi بحجمها المتوسط الذي يمكن تنسيقه مع مختلف اللوكات على مدار اليوم.

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حقائب كتف باللون الأحمر موضة ربيع 2021

LOUIS VUITTON





تميزت حقائب كتف ربيع 2021 بالأحجام العملية والجلود الفاخرة والسلاسل التي ترشحها لتكون اكسسوارًا مثاليًا في المساء، أعجبتنا الحقيبة ذي الخامة المميزة من توقيع دار قوتشي Gucci والحقيبة المزوده بقفل معدني من مجموعة لويس فيتون Louis Vuitton.

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حقائب الدلو الحمراء لإطلالة نهارية

HERMES





للشابات جمعنا تصميمات رائعة من حقائب الدلو bucket bags أجملهم الشنطة المزوده بحزام عريض طويل يمكن التحكم بطوله من توقيع هيرميس Hermès، لفتتنا أيضا الحقيبة المصممة بطبعة جلد التمساح من تصميم تودز Tod’s.



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