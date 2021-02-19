استوحي من السلاسل العريضة أكسسوارتك للعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - يسود اليوم اتجاه قوي يتمثل في أكسسوارات مستوحاة من السلاسل العريضة أو ما يعرف بـ choker. وقد رأيناها بقوة في تصاميم دور عريقة مثل بوتيغا فينيتا وباكو رابان وكالت غايا وغيرها...

اخترنا لك الخليج 365 عشرة مصممين استوحوا خط أكسسواراتهم من السلاسل العريضة.

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Cult gaia

Cult gaia



صممت الدار أكسسوارات هي عبارة عن أقراط مستوحاة من السلاسل وأحزمة من الذهب وحقائب مزودة بسلاسل تحملينها عند الكتف.

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Bottega venetta

Bottega venetta



تعتبر حقائب الدار المزودة بسلاسل ضخمة وقصية الأكثر رواجاً إذ تستطيعين الخليج 365 حملها إما باليد أو على الكتف.

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Paco rabanne

Paco rabanne



تتميز تصاميم الدار بخطوط هندسية ومزودة بحقائبها المستوحاة من السلاسل العريضة. وهي تناسب أزياء السهرات والمناسبات الاجتماعية.



Rachel Quinn

Rachel Quinn



تتميز تصاميمها بسلاسل عريضة صممتها على شكل سوار عريض وعقود وأقراط طويلة مصنوعة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطاً.

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Stella Mcartney

Stella Mcartney



أطلقت صنادل جلدية مزودة بسلاسل ومصنوعة من الجلد النباتي ومن مواد عضوية.



Givenchy

Givenchy



أطلقت فساتين مزودة بسلسال ميتاليكي براق يلتف عند العنق.

Jimmy choo

Jimmy choo



أطلقت الدار مجموعة من الصنادل الجلدية ذات الكعب العالي الصغير وهي مزودة بسلاسل ذهبية من الامام.



Oscar de la renta

Oscar de la renta



وقد صممت الدار حقائب مستطيلة مطبعة برسوم من الزهور ومزودة بسلاسل معدنية متفاوتة بأشكالها ويمكن الاستغناء عن السلاسل وإخفاؤها داخل الحقيبة في المناسبات الرسمية التي تودين حمل الحقيبة على شكل كلاتش بيدك.

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Maison vaincourt

Maison vaincourt



أطلقت الدار أحزمة جلدية باللون البني وتدريجاته المتفاوتة مع زخرفات من السلاسل المعدنية وتستطيعين ارتداءها مع قميص ابيض او مع سترة بلايزر على شكل فستان.



Ruslan buginsky

Ruslan buginsky



نفذ المصمم قبعات عسكرية الطراز او من وحي البحارة أي ما يعرف بـ sailor hats مزخرفة بسلسال معدني منمق من الأمام ويمكنك ارتداؤها مع سترة بياقة عسكرية مزدوجة الأزرار او مع تايير رسمي أو حتى مع الجينز لإطلالات عملية نهارية.

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ما الطريقة المثالية لارتداء أكسسوارات السلاسل المعدنية؟

أكسسوارات السلاسل المعدنية



لعلّ الطريقة المثالية لارتداء هذه التصاميم الهندسية الشكل، هي باختيار فستان بياقة قارب مع أكمام طويلة كالفستان الزهري الذي اخترناه لك من ماركة significant other المصنوع من الكريب الصيني ويتميز بقصة ضيقة وبطابع مونوكروم، ويمكن ارتداء عقد يلتف حول العنق من عدة أطواق متفاوتة الطول. أو يمكن الاكتفاء بأقراط طويلة من عدة حلقات من السلاسل. أو يمكن الاكتفاء بإكسسوار واحد كحذاء بسلاسل أو سوار ضخم في اليد.

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