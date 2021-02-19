ستايل محجبات مراهقات من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - تواجه المحجبات المراهقات العديد من العقبات في سبيل العثور على الإطلالة الأفضل والأنسب لهن؛ حيث يسعين لمواكبة كل جديد في عالم الموضة دون تردُّد، ولمساعدتهن نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لستايلات محتشمة وأنيقة مناسبة للمحجبات المراهقات من البلوجرز.



إطلالات يومية من مريم كرارة

مريم كرارة



تهتم البلوجر المصرية، مريم كرارة، بأزيائها وأناقتها بشكل واضح، وتعتمد على الأزياء الشبابية المناسبة للمراهقات؛ حيث تأنقت في إحدى إطلالاتها اليومية ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أخضر من المخمل، وأكملت الإطلالة بحجاب أبيض مطبع بالأخضر والزهري وحقيبة زهرية لأناقة مميزة، وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالاً من الجينز الواسع مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض ومعطف أصفر ناعم، وزينت مظهرها بقلادات ذهبية متسلسلة وحذاء رياضي ناعم، فيما اختارت في إطلالة مميزة بلمسة عملية قميصاً أبيض تقليدياً مع فستان مصمم بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وزينت مظهرها بحزام أسود للخصر مع حذاء أسود وحقيبة حمراء أضفت عليها لمسة كلاسيكية.

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تنسيقات التنورة والفستان من آية ممدوح

آية ممدوح



آية ممدوح، بلوجر مصرية ومؤثرة في مجال الأزياء والموضة، حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من نصف مليون شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ عدة أفكار بأسلوب مميز وحيوي مناسب للمراهقات؛ حيث أطلت بمعطف زهري منفوخ مع تنورة بيضاء بليسيه، وأكملت مظهرها بحقيبة صغيرة للظهر وحذاء رياضي باللون الزهري، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وحجاب باللون الأبيض مع تنورة بنفسجية مصممة بطبقات ناعمة، وزينت الإطلالة بعدة قلادات ذهبية، كما ارتدَتْ فستاناً زهرياً ناعماً مصمماً بدون أكمام ومزيناً بأزرار وحزام للخصر مع بلوزة بيضاء ناعمة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات اللون الأبيض.

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إطلالات أنثوية محتشمة من اهتداء مصطفى

اهتداء مصطفى



اهتداء مصطفى، بلوجر مصرية تعتمد على الخيارات الحيوية بإطلالاتها المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بتنورة بليسيه باللون البرتقالي مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع بالأبيض والأزرق والبرتقالي لأناقة عصرية، وفي إطلالة أكثر أنوثة وجمالاً تزينت بفستان أسود مُكمل بحزام محدِّد للخصر مع معطف زهري وحجاب أبيض، فيما نسقت في الإطلالة الثالثة بلوزة بيضاء مطبعة بالزهور مع حجاب بني وتنورة بليسيه زهرية منحتها لمسة مميزة، وفي إطلالة كلاسيكية جذابة اختارت بلوزة ومعطفاً باللون الأسود مع تنورة بليسيه حمراء، وأكملت مظهرها بحذاء من الجلد الأسود وحجاب أبيض مطبع بالأسود.

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