عبايات باللون البيج موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - كانت العبايات بالألوان الترابية كالبيج هي العامل المشترك بين إطلالات مدونات الموضة المحجبات هذا العام، ونجحن في تنسيقها بطرق ملهمة، فإن كنتِ تريدين مواكبة الموضة والظهور بعباية أنيقة ومحتشمة بأسلوب ناعم فلا تترددي في اعتماد الخيارات.



عباية بيج ساتان من شهد ناصر

شهد ناصر



شهد ناصر، يوتيوبر ومدونة أردنية للموضة، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٨٧٥ ألف شخص؛ وذلك لاهتمامها بمجال الأزياء والموضة بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتها بالعباية البيج تأنقت بعباية مصممة بأكمام منفوخة وبقَصَّة منسدلة وناعمة مع فستان أبيض مزين بحزام للخصر، وأكملت الإطلالة بحقيبة سوداء مطبعة بالذهبي وحذاء وحجاب بألوان حيادية.

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فاطمة حسام بعبايات ناعمة يومية

فاطمة حسام



تتألق المدونة السورية المقيمة في الإمارات، فاطمة حسام، بإطلالات عصرية بالعبايات الناعمة لتُبرز من خلالها أنوثتها بأسلوب عصري وناعم، ومن أبرز إطلالاتها اختارت عباية وفستاناً باللون البيج مصممين بأسلوب ناعم ومنسدل مع حجاب بني، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية لأناقة مميزة، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية باللون البيج مصممة بقماش أبيض في الجانبين مع حذاء وحجاب باللون البيج، كما أطلت بها مع فستان أبيض وحذاء زيتي ناعم للمشاوير اليومية.

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عبايات نوف التميمي باللون البيج

نوف التميمي



نوف التميمي، مدونة إماراتية يتابعها على إنستغرام أكثر من ٥٢٥ ألف شخص؛ وذلك لتأنقها الدائم بالأزياء الخليجية المختلفة، وللعبايات اليومية باللون البيج ظهرت بعباية باللون البيج مع فستان مصمم بخطوط بليسيه في الجزء السفلي من التصميم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود لأناقة عملية، وارتدَتْ في إطلالة أخرى عباية باللون البيج مصممة بخطوط ناعمة مع إكسسوارات حيادية الألوان، وتزينت في الإطلالة الثالثة بعباية باللون البيج مصممة بتداخلات الخيوط الناعمة في الأطراف بأسلوب متعارض للمسة لافتة.

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عباية البليزر من تسنيم أبو سيدو

تسنيم أبو سيدو



تُعَدُّ عباية المعطف العملية من أكثر العبايات رواجاً في الأعوام الأخيرة، ولعام ٢٠٢١ يمكنك ارتداؤها بأسلوب مدونة الموضة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، والتي تألقت بها عبر تصميم ناعم بقَصَّة منسدلة مع حجاب أبيض وفستان سكري محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بحذاء مصمم بجلد الأفعى لأناقة عصرية.

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