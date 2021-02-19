نور ستارز x بنفت كوزميتكس "صناعة المحتوى الرقمي هو ملجأ لسعادتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - لا بدّ وأنّكم سمعتم في السنوات الأخيرة عن اسم "نور ستارز"، ولعلّكم شاهدتم أحد مقاطع الفيديو سريعة الانتشار الخاصة بها. هي نور نعيم، أكبر يوتيوبر بالشرق الأوسط، والتي يبلغ رصيدها من المشتركين 17 مليونًا.

حصدت نور ستارز، ابنة ال 22 ربيعاً، أكثر من ملياري مشاهدة على قناتها وتحوّلت إلى نموذج يُحتذى به وصوتٍ للكثير من الفتيات العربيّات.

من خلال مقابلة حصرية أجريناها معها في دبي، روت نور ستارز قصّتها المذهلة لمجلة الخليج 365 منذ بداياتها وحتى اليوم، كما وأطلعتنا على تعاونها المثمر وعلاقتها المتينة بعلامة مستحضرات التجميل الغنية عن التعريف بنفت كوزميتكس Benefit Cosmetics.

نور ستارز



تنسيق: Celia-Jane Ukwenya

مساعد منسق: Frank Pena

تصوير فوتوغرافي: طارق رفول Tareck Raffoul

مكياج: Sarah Sequeira for Benefit Cosmetics

تصفيف شعر: جوني أيوب

يارا أيوب" خبيرة الحواجب الإقليمية لدى بنفت كوزمتكس

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بدايات نور نعيم "نور ستارز"

نور ستارز





أطلقت قناتك الخاصة على يوتيوب بعمر 17 عام عندما انتقلت للعيش في أميركا. ما الذي دفعك للقيام بذلك؟

بدأت مسيرتي كلاجئة عراقية لأحقّق قصّة نجاح مذهلة، من التدوين المرئي من غرفة نومي وصولًا إلى انطلاقتي في عالم الموسيقى.

عندما ذهبت إلى أميركا كانت لغتي الانكليزية ضعيفة، مما دفع بي إلى تعلمها بمختلف الطرف. وقد كان لليوتيوب الحصة الأكبر في ذلك، حيث ساعدني على إيجاد نفسي وكان ملجأ لسعادتي بالأخص وأنني كنت حينذاك وحيدة في بلد غريب بدون رفقة ولا أصدقاء ولا حتى لغة للتواصل من خلالها.

حينها، عمدت إلى إطلاق قناتي الخاصة على اليوتيوب، وهكذا كانت البداية.



هل ما زلت تتذكرين الفيديو الأول الذي قدمته على قناتك؟

بالتأكيد! لا زلت أتذكره حتى اليوم! فأنا لا أستطيع أن أنساه بالأخص وأنه كان طبيعياً وبدون مونتاج. يحمل الفيديو عنوان " ماذا يوجد في هاتفك" حيث كانت الترند على يوتيوب إطلاع المتابعين على التطبيقات الموجودة في الهاتف الشخصي للفرد. وقد ساعدني هذا الفيديو على رؤية مختلف مراحل تطوري في تقديم الفيديوهات وصناعة المحتوى منذ البداية وحتى اليوم.

أنت حالياً اليوتيوبر الأولى في العالم العربي وفي رصيدك أكثر من ملياريْ مشاهدة: بالنسبة لك، بمَ تختلفين عن سائر الفتيات من عمرك؟

لا أرى نفسي مختلفة عن سائر الفتيات من عمري.. فهنّ يرون فيَّ الفتاة الطبيعية البعيدة عن التصنّع المثالي، وهذا ما يجعلهن يتابعنني بشغف. أنا فتاة أحاكي الواقع وأتكلم لغة متابعاتي.

كيف تتعامل عائلتك مع واقع أنك الآن من المشاهير؟

أشكر الله وأحمده على دعم أمي لي منذ بداياتي.. فهي الداعم الأساسي لي وهذا هو السبب الأول لنجاحي. كذلك هو أخي وأختي Baneen Stars التي تعمل في نفس مجال وتساعدني كثيراً في صناعة المحتوى كما وأنها تكون أحياناً جزء من فيديوهاتي.

قبل إطلاق قناتي على يوتيوب كنت فتاة وحيدة في أميركا، تواجه الكثير من الضغوطات الاجتماعية والصدمات.. إلا أن يوتيوب حولني إلى فتاة سعيدة وشغوفة بما يسمى صناعة المحتوى. لذلك لم أواجه رفض من والدتي لدخولي هذا العالم، فهي شهدت على ما قدمه لي من إيجابية وسعادة.

لماذا اخترت اسم "نور ستارز" ليعرّف عنك؟

بصراحة، أمي هي من اختارت لي اسمر نور ستارز Noor Stars، ذلك لأنني أعشق النجوم بتلألئها وبريقها حيث أخرج كل مساء لمراقبها. فضلاً عن ذلك فالاسم سهل وملفت.

أنت من أصل عراقي وتعيشين الآن في أميركا. لماذا اخترت القيام بالفيديوهات باللغة العربية بدلاً من الإنكليزية؟

تعاونت مع الكثير من مشاهير هولوود ومشاهير السوشيال ميديا للقيام بمحتوى باللغة الانكليزية. ولكنني أحب جمهوري العربي، فهو السبب في شهرتي لذا لن أتخلى عنه للقيام بمحتوى غير اللغة العربية. ما أسعى إليه هو ابراز الصورة الجميلة للعرب في أميركا وليس التخل عنهم!



نور ستارز في عالم الغناء والموسيقى

نور ستارز



لقد دخلت مؤخراً مجال الغناء - ما الذي حفزك على ذلك؟

أنني أؤمن بأن الموسيقى والغناء ليس فقط عبارة عن صوت جميل.. فالموسيقى هي ألحان وكلمات وأداء وفكرة أغنية وقصة!

أنا أؤمن بفكرة الفنان الشامل، المطّلع بمختلف نواحي الفن، وهذا ما نراه كثيراً في أميركا.. وهذا ما أريد أن أصبح عليك: فنانة شاملة في مجال الغناء والموسيقى والتمثيل أيضاً...









نور ستارز تحت الضوء

نور ستارز



من هو الاسم الأشهر من بين الأرقام المسجلة على هاتفك؟

هناك الكثير من اسماء المشاهير المسجلة أرقامهم على هاتفي مثل محمد رمضان، ناصيف زيتون، هيفاء وهبي، وغيرهم.

علاقتي طيبة مع الجميع سواء في أميركا أو العالم العربي وهذا يعود إلى شخصية القريبة فضلاً عن أنني عشت في بلدان مختلف كلاجئة قبل الاستقرار في أميركا فتعلمت أن أفهم ومختلف الثقافات والشخصيات.



ما أكثر ما تفتخرين به؟

اكثر لحظة افتخرت فيها بحياتي هي عندما رأيت أمي تفتخر بي وبما أنجزته.. وأحمد الله على أنني لم أخيب ظنها.

كما وكان شعوري بالفخر كبير جداً عندما اشتريت منزلاً لعائلتي. كلاجئة، لطالما لدي حلم بالحصول على بيت والاستقرار، وهذا ما استطعت القيام به بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب لأجمع ثمنه وأشتريه.

لديك جدول حافل على الدوام، لكن ما الذي تحبين أن تقومي به في وقت فراغك؟

أقرأ كثيراً في أوقات فراغي.. فالقراءة تفيدني جداً في عملي بصناعة المحتوى، حيث تمككني من دعم لغة التحدث وإغناء مفرداتي.

كما وأحب مشاهدة Netflix في وقت فراغي لأكون على اطلاع ودراية بكل ما هو جديد وعصري وترندي.



تعاون نور ستارز مع بنفت كوزمتكس

نور ستارز



مكياجك اليوم من بنفت كوزمتكس. كيف بدأ تعاونك مع العلامة؟

تعاوني مع بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics عمره سنوات، فهي أول الماركات التي آمنت بي. لقد تابعتي العلامة ودرستني لمدة سنة كاملة قبل مقابلتي والبدأ بالتعاون معي.

علاقتي مع بنفت كوزمتمس جميلة جداً، مليئة بالاحترام. وأكثر ما أحببته فيها هو إعطائي الحرية في تقديم المنتج والتحدث عنه حيث لم يسبق لها أبداً أن أجبرتني على قول ما لا أريده.

كانت بنفت كوزمتكس لأول علامة تؤمن بفكرة إعطاء الحرية لصانع المحتوى.. بالنهاية هذا الشخص لديه فكر معين ويعمل على إيصال المعلومة بطريقته الخاصة والذكية وذات التأثير الأكبر .



بنفت كوزمتكس هي من أشهر وأبرز علامات مستحضرات المكياج. ما هو شعورك بأن يرتبط اسمك بالإسم اللامع لهذه العلامة على الرغم من صغر عمرك؟

شعوري لا يوصف باقتران اسمي بعلامة بنفت كوزمتكس. فأا جداً فخورة بعلاقتي مع العلامة وهذا شرفني!



ما أكثر ما تحبينه في بنفت؟

ما أحبه في بنفت هو أن هذه العلامة تناسب مختلف الاذواق وانواع البشرة، بغض النظر عن أصلك أو شكلك. بنفت تقف إلى جانب النساء بغض النظر عن هوياتهن. إنها أيضًا علامة تجارية ممتعة للغاية.

أحب الكثير من منتجات بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics وعلى رأس القامة تأتي منتجات الحواجب، حيث يقترن اسم بنفت بالحواجب كما تعلمين.. فنهاري لا يكتمل بدون قلم الحواجب Precisely, My Brow Pencil بالإضافة إلى جل الحواجب الشفاف24 Hour Brow Setter .

وبالنسبة للماسكارا، أعشق المنتج الجديد They’re Real Magnet، فهي تغنيني عن الرموش الاصطناعية؛ وقد طبقتها اليوم خلال جلسة التصوير مع الخليج 365. هي بالفعل ماسكارا رائعة، وأنا جداً سعيدة لأنني الشخص الأول الذي جربها وطبقها.



مشاريع نور ستارز المستقبلية

نور ستارز



هل من مشاريع مستقبلية مميزة تحضرين لها ؟

من أهم مشاريعي في الوقت الحاضر هو ظهوري على غلاف مجلة الخليج 365 مع علامة بنفت كوزميتكس Benefit Cosmetics ، فهذه المجلة كنت أتصفحها منذ صغري عندما كانت أمي تشتريها.. فهذا حلم أضحى حقيقة بالأخص وأنها المرة الأولى لي التي أظهر فيها على غلاف مجلة!

ومن المشاريع الأخرى هو تحضيري لإطلاق منتج للشعر يحمل اسم نور ستارز والذي تعاونت على ابتكاره مع شركة متخصصة بمنتجات الشعر. فضلاً عن تحضيري لعمل ضخم في عالم الألعاب الالكترونية.



أين يمكن أن نجد نور ستارز بعد 5 سنوات؟

الهدف هو أن أصبح فنانة شاملة عالمية.. فبعد 5 سنوات سأكون بصدد العمل على تحقيق هذا الهدف؛ بالأخص وأنني انشاءالله سأكون حينها قد دخلت عالم التمثيل.

أخيراً، أود التنويه إلى تحضيري لمشروع إطلاق عملي الخاص الذي اخطط له في عالم الجمال..

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