أهم اتجاهات العناية بالبشرة لربيع 2021 وفقاً للخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - ترتكز معظم الاتجاهات الحديثة للعناية بالبشرة،على المنتجات اللطيفة ذات التركيبة الخفيفة والإجراءات المبسطة، لتكون بديلاً عن المستحضرات القوية التي تسبب الاحمرار والتهيّج للبشرة في أحياناً كثيرة. وخلال الربيع المقبل، يشاركك الخبراء أفضل مستحضرات العناية بالبشرة لربيع 2021 وفقاً للخبراء، لتدمجيها في روتين جمالك وتحصلي على نتائج رائعة.



Vaseline Petroleum Jelly

Vaseline Petroleum Jelly



في ظل استمرار فيروس كورونا، يؤدي غسل اليدين بشكل مفرط الى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، لتصبح شديدة الجفاف، إضافة الى الهواء الشتوي القاسي الذي يترك آثاراً سلبية جداً على البشرة، لذلك ينصحك الخبراء مع اقتراب فصل الربيع، باستخدام الفازلين لبشرة الوجه مرة أسبوعياً من خلال وضع كمية منه بحجم البازيلاء على بشرة الوجه كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة قبل النوم، ولبشرة الجسم من خلال دهن الجسم بالفازلين يومياً أو ثلاث مرات في الأسبوع، مما يجعلك تنعمين ببشرة ناعمة كالحرير.

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Symmetry Fluid

Symmetry Fluid



إن الضوء الأزرق الذي ينبعث من جهاز الكمبيوتر والهاتف وشاشات التلفزيون، يترك أثراً سلبياً كبيراً على بشرتك، فعلى غرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، يمكن لهذا الضوء أن يتسبب في تلف الحمض النووي وزيادة فرط التصبغ. ومع تزايد الوقت الذي تمضيه أمام الشاشة أثناء الحجر المنزلي، ينصحك الخبراء بحماية بشرتك من الضوء الأزرق من خلال استخدام مستحضر Symmetry Fluid، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والشاي الأخضر والفيتامين C والطحالب الحمراء التي تؤمن الحماية اللازمة للبشرة من أشعة الضوء الأزرق.

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Tatcha The Dewy Serum Resurfacing and Plumping Treatment

Tatcha The Dewy Serum Resurfacing and Plumping Treatment



يدعوك الخبراء الى جعل روتين العناية بالبشرة الخاص بك أكثر بساطة وانسيابية، فالأهم هو مد البشرة بالتغذية الضرورية دون إثقالها بالكثير من المستحضرات، وهذا يكفي لمنحك بشرة متوهجة بشكل طبيعي. وفي هذا الإطار، ينصحك الخبراء باستخدام سيروم الوجه Tatcha The Dewy Serum Resurfacing and Plumping Treatment الذي يشتمل على حمض الهيالورونيك والسكوالين اللذين يعززان من دوران الخلايا ويرطبان البشرة، وعلى حمض اللاكتيك الذي يمنح البشرة الإشراقة والتوهج.

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Break-Out

Break-Out



من المعروف أن الماسكني هو الاتجاه الأبرز في مجال العناية بالبشرة لعام 2021، والذي يختصر علاجات الوجه المصممة خصيصاً لمكافحة المشاكل الناتجة من ارتداء الكمامة. ولحسن الحظ، هناك الكثير من الابتكارات في هذا المجال، من بينها مستحضر Break-Out، الذي يحتوي على مكونات طبيعية أكثر إثارة للاهتمام مثل الكبريت وحمض الأزيليك وأكسيد الزنك.

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Kinship Mint Mud Deep Pore Detox Mask

Kinship Mint Mud Deep Pore Detox Mask



لم تعودي مضطرة الى استخدام ماسكات الطين لإزالة السموم من البشرة، لأن هناك جيلاً جديداً من العلاجات القائمة على الطين إنما بمكونات أكثر توازناً ولطفاً في ما بينها، بما فيها Kinship Mint Mud Deep Pore Detox Mask، الذي يحتوي على كل من طين الكاولين والجلسرين وعصير أوراق الصبار، التي تزيل الأوساخ من المسامات، وترك البشرة ناعمة وسلسة.

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