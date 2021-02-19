وصفة فيتامين E وزيت الزيتون لتطويل الأظافر ومنع تكسيرها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 06:30 مساءً - الأظافر الجميلة جزء لا يتجزأ من الطلة الأنيقة، فنجد الكثير من السيدات تغفلن عن الاهتمام بأظافرهن والعناية بها، مثلما يعتنين بالبشرة أو الشعر، مما يعرض الأظافر للعديد من المشاكل، فالأظافر تحتاج دائماً إلى الترطيب الدائم، لذا نقدم لك في هذا المقال وصفة فعالة وبمكونات متاحة وبسيطة تعمل على تطويل الأظافر ومنع تكسيرها؛ لأن طلاء الأظافر بالطبع يحتاج إلى أصابع صحية وأظافر قوية غير متكسرة.

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وصفة فيتامين E وزيت الزيتون لـ تطويل الأظافر ومنع تكسيرها

وصفة زيت الزيتون لتطويل الاظافر





المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ليمون

كبسولتين فيتامين e

2 فص من الثوم

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي المكونات السابقة جيداً

ضعي الخليط على أصابعك وأظافرك مع التدليك برفق.

اتركي الخلطة لمدة 10 دقائق.

اغسلي يديك جيداً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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