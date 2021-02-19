«لو الراجل اللي معاكي بلونة فرقعيه».. فيديو جديد لمذيعة يثير الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر فيديو ساخر لمقدمة برنامج «رسايل» دعاء الخطيب، والذي تقدمه بمشاركة الإعلامي علي محي الدين، على قناة «الصحة والجمال»، لتتحدث عن العلاقة الزوجية.

وحضرت المذيعة ومعها بالونة، ما أثار الجدل حول طريقتها لعلاج المشكلات المتعلقة بالحياة الزوجية والعاطفية والأسرية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما عرضها للسخرية، حيث ظهرت «الخطيب»، في برنامج مدته نصف ساعة، وقالت الضيفة في خلال عدة ثواني فقط: «الراجل اللي معاكي شبه البالونة دي، زي ما نفختيه فرقعيه».

وفي آخر المقطع الساخر الذي تم تدوله عبر السوشيال ميديا، تظهر الإعلامية رضوى الشربيني، وهي تحيي رد فعل المذيعة.

حقيقة فيديو البالون

ويعود تاريخ الفيديو إلى حوالي 3 أسابيع، حيث نشرته قناة الصحة والجمال عبر القناة الرسمية لها على موقع المقاطع المصورة «يوتيوب».

ورغم أن مشاهدات الفيديو الأصلي على موقع «يوتيوب»، هو 123 مشاهدة فقط، إلا أنه حظى بآلاف المشاهدات والإعجابات، والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للسخرية من طريقة المذيعة.

وكان موضوع الحلقة عن اختلافات العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل عام في كل نواحي الحياة، وكان البرنامج تقريبا دون ضيوف، بل ظل المذيعان طوال الحلقة يتحدثون عن تلك الاختلافات.

تعليقات رواد فيسبوك على الفيديو

أثار مقطع الفيديو المصور سخرية كبيرة بين رواد «الفيسبوك»، وكان من بين التعليقات: «انتي قولتي احط همي في البلونة، وبالمرة أخرب بيوته مالغيره وحشة»، و«خير مالك يا أستاذة ايه جو الفرقعة ده»، و«يا جماعة ميصحش والله اللي بيحصل ده».