طليق رجاء حسين عن علاقتهما بعد الانفصال: ست الكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

51 عامًا من الحب والاحترام كانت التيمة الأساسية في علاقة الفنانة رجاء حسين وزوجها الفنان سيف عبدالرحمن، حتى وقع الانفصال بينهما الذي جاء بعد استشهاد نجلهما «كريم» قبل سنوات، انتهت الحياة الزوجية بينهما لكن الصداقة والود لم ينتهيا.

وتحدثت الفنانة رجاء حسين، خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عن علاقتها الطيبة التي تجمعها بطليقها الفنان سيف عبدالرحمن، رغم الطلاق، «كان بيعاملني كويس جدا وعمره ما عمل معايا حاجة وحشة».

كيف وصف سيف عبدالرحمن طليقته؟

ما تحدثت به الفنانة رجاء حسين، أكده بالفعل طليقها الفنان سيف عبدالرحمن، في تصريح مقتضب لـ«هن»، مكتفيًا بوصفها بـ«دي ست الكل وأم ولادي وشريكة حياتي ربنا يديها الصحة ويخليها».

زوجة طليق رجاء حسين: بقولها يا ماما

العلاقة الطيبة التي تجمع بين الفنانة رجاء حسين وطليقها الفنان سيف عبدالرحمن، هي أيضًا الطابع الرئيسي بين الفنانة وزوجة طليقها دينا واصف، التي اعتادت مناداتها بـ«ماما رجاء»، وعبرت «دينا» في حديثها لـ«هن»، عن حبها الشديد للفنانة رجاء حسين، منذ أن كانت ممثلة وحتى بعد زواجها من الفنان سيف عبدالرحمن: «أنا كنت من جمهورها وبحبها من هي بتمثل.. وبعد ما اتجوزت سيف حبيتها كإنسانة».

وعن سر مناداتها بـ«ماما رجاء»، ذكرت «دينا» أن الفنانة رجاء حسين تلعب دور الأم بشدة في حياتها، خاصة بعد مرض والدتها: «أنا أمي مريضة.. وماما رجاء هي اللي محتضناني ولو مليش خير فيها مش هيبقى ليا خير في حد».

وعن مساندة الفنانة رجاء حسين، لزوجة طليقها «دينا» بعد وفاة ابنها، ذكرت: «هي اللي كانت معايا مسبتنيش ثانية واحدة.. وهي أم أولادي.. وأمل بنتها أختي فعلا ولو ليا أخت فعلا مش هتعمل معايا اللي أمل عملته».

وفيما يخص العلاقة الطيبة التي ما زالت تجمع بين الفنانة رجاء حسين والفنان سيف عبدالرحمن رغم الطلاق، قالت «دينا»: «منتهى الرقي والاحترام.. وهو بيحترمها جدا وعمره ما ضايقها بكلمة وكذلك هي».