رسالة رومانسية من محمد الشرنوبي لزوجته (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة رومانسية لزوجته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، شارك بها متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «الشرنوبي» صورة تجمعه بزوجته معلقًا عليها: «نجاحي ملهوش معنى من غير وجودك في حياتي»، ليصفها بـ«وش الخير»، وهي الرسالة التي وجهها عقب انتهاء عرض مسلسل «لؤلؤ» الذي شارك فيه الفنان محمد الشرنوبي.

مسلسل لؤلؤ

ومسلسل «لؤلؤ» الذي انتهى عرضه بالأمس، كان من بطولة الفنانة مي عمر، وشاركها عدد من النجوم بينهم أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان.

وكان المسلسل من قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

راندا رياض

وكانت راندا رياض، زوجة الفنان الشاب محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، لفتت الأنظار بجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معتمدة على أزياء «سمارت كاجوال».

وأطلت «رياض» بجيب حمراء اللون قصيرة، مع تيشرت أبيض مدوّن عليه عبارات باللغة الإنجليزية، وجاكيت أسود من الجلد، مع نظارة شمسية كبيرة الحجم، ومكياج بسيط وشعر منسدل، حيث نسقت تلك الإطلالة مع الحقيبة صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور».

ويتجاوز سعر تلك الحقيبة الـ3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.